Manovra a colpi di fiducia | cosa c' è e cosa manca nella legge di bilancio

Cei preoccupata per la Manovra del Governo : "Non si colpiscano le fasce deboli" : "Stiamo seguendo i contenuti della Legge di Bilancio, rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter veder superati. Lo afferma il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo."Vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di Governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui è legata la ...

Manovra - l'ecotassa cambia : colpiti i SUV e le auto di grossa cilindrata : l'ecotassa resta parte integrante della Manovra, ma andrà a toccare solo i SUV e le auto di grossa cilindrata , non le utilitarie come la Fiat Panda. Confermato , invece, il bonus per le vetture a ...

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Manovra - Marine Le Pen svela la vergogna europea per colpire L’Italia : Manovra, Marine Le Pen svela la vergogna europea per colpire L’Italia La bocciatura della Manovra italiana da parte della EU mette a fuoco una situazione complicata per il governo italiano che come annunciato in passato non è disposto a cambiare una virgola sulla Manovra. Gli ultimi atteggiamenti da Parte dell’ EU nei confronti dell’Italia ha acceso dibattiti e teorie sulle decisioni imposte contro il nostro Paese. Dopo le ...

Conte : Manovra 'molto bella'. Merkel 'favorevolmente colpita da riforme' : È articolata, è una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutto il Paese, …, Confido in un ...

Manovra - polizze Rc auto : ecco le province del Nord più colpite dagli aumenti : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la Manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...