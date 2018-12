Storie di giornalisti che si inventano le storie

agi

: RT @HANIA654: A proposito di #fakenews sulla grande stampa, il Guardian porta alla luce una vicenda incresciosa che il celebre giornale te… - avorpora : RT @HANIA654: A proposito di #fakenews sulla grande stampa, il Guardian porta alla luce una vicenda incresciosa che il celebre giornale te… - tablerider : RT @RiccardoDeias: La CNN aveva scelto come giornalista dell'anno 2014, Class Relotius (Der Spiegel). Peccato che fosse anche bravo ad inve… - HANIA654 : A proposito di #fakenews sulla grande stampa, il Guardian porta alla luce una vicenda incresciosa che il celebre g… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) ... ma la sua carriera, così come ricorda Dagospia , non si sarebbe affatto interrotta; per lui una fiction, spettacoli teatrali e addirittura qualche riconoscimento. A finire a spasso, a quanto pare, ...