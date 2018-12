Inter | Skriniar è l' uomo da 100 milioni Ora va messo in cassaforte

Inter - servono 40-50 milioni di plusvalenza : Skriniar a rischio : 40-50 milioni di euro di plusvalenza entro giugno , questa la necessità dell' Inter per l'ultimo step di fair play finanziario e, secondo La Gazzetta dello Sport , c'è già un nome da monitorare: è quello di Milan Skriniar .

Inter - pari ed eliminazione con il Psv Eindhoven - le pagelle : il migliore Skriniar : Termina sul risultato di 1-1 il match tra Inter e Psv Eindhoven, con le reti messe a segno da Lozano dopo 13' per un errore di Asamoah e con il pari realizzato da Mauro Icardi al 73'. Un pareggio che elimina la squadra nerazzurra, che retrocede in Europa League visto che il Tottenham con lo stesso punteggio pareggia al Camp Nou contro il Barcellona. La classifica finale, dunque, recita: Barcellona primo a quattordici punti, Tottenham secondo con ...

Inter - ecco il tesoro di Suning : Skriniar - Politano e Brozovic valgono quasi 70 milioni in più : In attesa della decisiva sfida di Champions contro il Psv, per Suning le buone notizie arrivano dal mercato, intendendolo con il senso più generale del termine. Il Cies, noto osservatorio calcistico ...

Inter - Skriniar supera un altro esame : Ronaldo prova a deprimerlo - lui si esalta : La Gazzetta dello Sport esalta le qualità di Milan Skriniar, difensore dell'Inter che ha ben figurato anche nel duello contro Cristiano Ronaldo. 'Lo slovacco ha superato indenne la prova più dura del campionato: la ...

Inter - il Barcellona insiste : nel mirino c'è Milan Skriniar (RUMORS) : Il centrale slovacco Milan Skriniar continua a stuzzicare l'Interesse dei top club europei. L'Inter l'ha prelevato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato quindici milioni di euro). Il difensore nerazzurro si è subito imposto come uno dei migliori Interpreti del ruolo in campionato e quest'anno sta dimostrando anche in campo europeo le sue enormi potenzialità. Prestazioni che ...

Skriniar snobba il Barcellona : 'L'Inter è una big - state tranquilli'. Ma il rinnovo... : Tentazione Barca, ma Skriniar ha le idee chiare e giura fedeltà all'Inter: 'Le voci ci sono sempre - spiega a Sky Sport - le grandi squadre cercano ma per me l'Inter è una grande squadra. I tifosi ...

Inter - Skriniar rassicura i tifosi : 'Questa è una grande squadra - voglio rimanere qui' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento commerciale organizzato dalla società nerazzurra, che ha lanciato un disco musicale, il difensore slovacco ha ribadito con forza la sua ...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...

Inter - Marotta può 'far fuori' Skriniar perché... : Come racconta Rai Sport , l' Inter con l'arrivo di Marotta deve comunque guardare al Fair Play Finanziario. Ecco perché a fine stagione potrebbe essere costretta alla cessione di Skriniar per incassare almeno 50/60 ...

Tottenham-Inter 1-0 - le pagelle : Skriniar e De Vrij annullano Kane ma non basta : Si è da poco concluso il match tra Tottenham ed Inter al Wembley Stadium sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Eriksen all'80'. Gara che era valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Tutto rimandato all'ultima giornata, dunque, per il discorso qualificazione, con gli Spurs che ora sono secondi, grazie al vantaggio negli scontri diretti, con sette punti, alla pari con i nerazzurri. All'ultima giornata, però, la squadra di ...

Skriniar-Icardi : rinnovi in standby. Inter seconda per stipendi medi : 62esima al mondo, ma soprattutto seconda in Italia con 4,1 milioni di euro annui di stipendi medi, il monte ingaggi nerazzurro è cresciuto nel corso dell'ultimo anno grazie all'aggiunta di ingaggi ...

L'Inter prova a blindare Skriniar : continua la trattativa per il rinnovo : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato L'Inter in Champions League dopo quasi sette anni di assenza lo scorso anno è stato sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il giocatore è stato uno delle rivelazioni, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante sia arrivato in sordina dalla Sampdoria, preso per fare la riserva a quello che sarebbe dovuto essere un grande colpo in difesa (Manolas o ...

L'Inter vorrebbe Pogba : potrebbero essere sacrificati Skriniar e Perisic (RUMORS) : I media inglesi non hanno dubbi: L'Inter è pronta, con un piano studiato a tavolino, a riportare Paul Pogba in Italia, dopo la sua esperienza alla Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe uno dei tanti desideri di Ausilio, che vorrebbe rinforzare la squadra sia a centrocampo che in difesa. Sono quotidiani ormai i rumors di mercato che riguardano i nerazzurri, e i nomi finiti sull'agenda della dirigenza di ...

Inter - Chelsea in pole position per Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale difensivo slovacco, Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, dopo aver sorpreso tutti lo scorso anno con prestazioni che lo hanno consacrato tra i migliori Interpreti di quel ruolo in campionato, in questa stagione si sta confermando su quei livelli, ...