Guida all’acquisto di una microSD | 5 errori da evitare

Caricabatterie : come funzionano e linee Guida all’acquisto : Un buon Caricabatterie fornisce la base per batterie durevoli e performanti. In un mercato sensibile al prezzo, i caricatori ricevono spesso bassa. La batteria e il caricatore devono andare insieme come un cavallo e una [...] L'articolo Caricabatterie: come funzionano e linee guida all’acquisto è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Router per fibra ottica : Guida all’acquisto : Online aumenta il mercato e le vendite dei Router per fibra ottica, segno che la fibra si sta finalmente, anche se molto lentamente, diffondendo nel nostro Paese e sta raggiungendo un numero sempre più considerevole leggi di più...

Sconto IVA MediaWorld del 22% oggi 11 novembre : Guida all’acquisto : Lo Sconto IVA MediaWorld del 22% tiene botta in questa giornata dell'11 novembre: non c'è nessun'altra catena che finora ha fatto meglio del megastore rosso, nemmeno Unieuro, che, dal canto suo, aveva lanciato una proposta 'no-iva' con Sconto pari al 18.04%. Lo Sconto IVA MediaWorld potrà essere applicato solo ed esclusivamente per tutta la giornata di oggi (domenica 11/11) nel negozio online (sono esclusi i prodotti a volantino, di cui ...

Ecco i Migliori Smartwatch economici : Guida all’acquisto : Ecco i Migliori Smartwatch Quali sono i Migliori Smartwatch attualmente in commercio? Sono compatibili con tutti gli smartphone o bisogna acquistarne uno con la stessa marca del telefono? Qual è la loro autonomia media? Ti chiederai anche se sono compatibili con il tuo smartphone o bisogna acquistarne uno con la stessa marca del telefono? Scegliere uno Smartwatch Wear OS , Android Wear può non essere affatto facile, anche giudicandoli in base ...

Alimentatore PC : Guida all’acquisto dei migliori di Ottobre 2018 : L’Alimentatore è un componente di fondamentale importanza in ogni PC ed è spesso ingiustamente ignorato. Di solito si acquista un Alimentatore, quando questo va sostituito, perché guasto/mal funzionante o quando si deve assemblare un nuovo PC. In entrambi i casi è molto importante stimare correttamente di quanta energia necessita (Watt) il nostro sistema onde evitare di sottodimensionare […] Alimentatore PC: Guida all’acquisto ...