Disastro aereo a Birgi | ma è una esercitazione aeroportuale per testare i soccorsi

Disastro aereo di Ustica - i 265 milioni di risarcimento ad Itavia non bastano : La Cassazione condanna i ministeri delle Infrastrutture e della Difesa a pagare anche il danno per la cessazione dell'attività della compagnia aerea

Come sopravvivere ad un Disastro aereo - : Un assistente di volo di un aereo privato, addestrato all'evacuazione dei passeggeri durante un incidente aereo, ha detto Come comportarsi dopo lo schianto di un aereo. Le sue parole guidano il Daily ...

Disastro aereo Indonesia - il messaggio di Vincenzo Nibali per l’ex ciclista morto nella tragedia : “resto senza parole” : Tra le 189 vittime del Disastro aereo in Indonesia c’è anche l’ex ciclista italiano Andrea Manfredi: Vincenzo Nibali gli tributa un pensiero sui social Ieri il Disastro aereo avvenuto Indonesia, in cui hanno perso la vita 189 persone, ha fatto il giro di tutti i Tg del mondo. La tragedia avvenuta nel Paese asiatico ha registrato anche una vittima italiana. Andrea Manfredi, ex ciclista della Bardiani CSF, è morto a seguito dello ...

I morti per il maltempo e il Disastro aereo in Indonesia : Sei morti per il maltempo che ha colpito l’Italia. Quattro vittime nel Lazio, una in Veneto, una a Napoli e una a Savona. Si tratta di persone colpite dalla caduta di alberi e pali della luce. Un disperso in Sardegna, mentre a Rapallo si è verificato un crollo nella diga del porto. Martedì ancora sc

Disastro aereo in Indonesia - morto l'ex ciclista italiano Andrea Manfredi : Il decollo, i primi problemi tecnici, la richiesta di tornare alla base e poi il silenzio. Si è consumato in tredici minuti il Disastro aereo avvenuto in Indonesia, dove un Boeing 737 della Lion ...

Indonesia : Disastro aereo - vittima italiana un giovane di Massa Carrara : Sarebbe un ventiseienne di Massa Carrara il cittadino italiano morto nell'incidente aereo avvenuto in Indonesia: Andrea Manfredi, 26 anni, ex ciclista professionista. A rivelarne l'identità è un sito ...

Disastro aereo in Indonesia - un italiano tra le vittime. Ecco chi è : C’era anche un passeggero italiano sull’aereo della compagnia Lion Air finito in mare pochi minuti dopo la partenza da Giacarta. Il jet, un Boeing 737 Max 8, è precipitato 13 minuti dopo il decollo avvenuto dall’aeroporto della capitale Giacarta. Era diretto a Pangkal Pinang, sull’isola di Bangka, che si trova al largo di Sumatra. Il Boeing 737-800 era decollato alle 6:20 circa ora locale (00:20 in Italia). L’agenzia Indonesiana per la ...

Disastro aereo in Indonesia : a bordo del velivolo Lion Air anche un italiano : Un funzionario della compagnia aerea Lion Air, nel corso di una conferenza stampa, ha reso noto che a bordo dell’aereo schiantatosi 13 minuti dopo il decollo a Giacarta (Indonesia) era presente anche un “cittadino italiano“. In totale sul velivolo viaggiavano 189 persone. Non si hanno notizie di superstiti. L'articolo Disastro aereo in Indonesia: a bordo del velivolo Lion Air anche un italiano sembra essere il primo su Meteo ...

Incidente aereo Indonesia - le prime immagini dal luogo del Disastro : detriti in mare - oggetti e una chiazza di carburante : Circa 300 persone tra soldati, agenti di polizia e pescatori sono impegnati nelle ricerche delle vittime, o di eventuali sopravvissuti, del volo Lion Air caduto in mare oggi dopo il decollo da Giacarta: finora non è stato recuperato alcun corpo, né sono stati trovati superstiti. Le autorità hanno reso noto che le acque in cui è caduto l’aereo – a ovest di Java – sono profonde 30-35 metri e che i sommozzatori stanno cercando il ...

Disastro in Indonesia : aereo Lion Air precipita in mare - a bordo 181 persone. Ultime notizie : Grave Disastro aereo in Indonesia, volo della Lion Air precipita in mare. Le Ultime notizie. Un aereo della Lion Air, compagnia Indonesiana abbastanza prestigiosa, è precipitato in mare con...