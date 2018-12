C’era una volta il West : E "C'era una volta il West", il film di Sergio Leone che uscì cinquant'anni fa, lo raccontò benissimo

Oki - rischi ed effetti collaterali/ Il farmaco antinfiammatorio può diventare una lama a doppio taglio : L'Oki è un antinfiammatorio molto comune e usato nel nostro paese, ma ha anche dei rischi e degli effetti collaterali seri.

Bloccare una SIM Iliad in caso di furto o smarrimento non è tra le operazioni più veloci da eseguire : Diversi consumatori lamentano l'impossibilità di Bloccare telefonicamente una SIM Iliad in caso di furto o smarrimento, poiché il processo permesso dall'operatore risulta lento e macchinoso. L'articolo Bloccare una SIM Iliad in caso di furto o smarrimento non è tra le operazioni più veloci da eseguire proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne - Lorenzo fa una gaffe dopo un'esterna : 'la situazione si era fatta dura' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata dedicata ai due tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La padrona di casa Maria De Filippi ha iniziato dal primo ed ha spiegato a che punto fosse arrivato. dopo pochissimo tempo è stata mandata in onda l'esterna con Claudia durante la quale il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. Al ritorno in studio gli è, però, scappata una gaffe hot: "la situazione si stava facendo dura". Il ...

Repubblica Ceca - esplosione in una miniera : almeno 13 vittime : La tragedia si è verificata nella miniera di carbone a Karvina, nel nord della Repubblica Ceca. Ci sono tredici vittime, la maggior parte erano minatori polacchi. Si contano anche una decina di feriti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano.Continua a leggere

Ancelotti : «Allan indisponibile - a gennaio nessuna operazione di mercato» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spal: «Ci aspettano tre partite tra Natale e Capodanno, viviamo un momento importante per tutti noi. Cercheremo di combinare l’aspetto lavorativo e festivo, ma passeremo il pranzo natalizio a casa. È una bella novità per il calcio italiano, in Inghilterra i tifosi approfittavano del Boxing Day per andare allo stadio in maniera rilassata». Inter-Napoli a Santo ...

Nike lancerà una scarpa da basket che si allaccia da sola nel 2019 : (Foto: Nike) Gli sportivi fan di Ritorno al Futuro possono iniziare a mettere da parte i risparmi per l’anno prossimo: nella sua ultima riunione con gli investitori Nike ha dichiarato che nel 2019 lancerà una nuova scarpa da basket smart con tecnologia di allaccio adattiva. Il modello non è stato descritto con precisione, ma diverse indiscrezioni circolate nei mesi scorsi convergono nel descriverlo come simile alle Nike autoallaccianti che ...

Melissa Satta : “La mia storia con Daniele Interrante? Povera me - ero una bambina”. E lui risponde : “Le parole della signora? Lo trovo scorretto e vergognoso” : “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché, ero io l’uomo”, aveva detto Melissa Satta durante un’intervista con Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne su Rete 4. La relazione tra l’ex velina e l’ex tronista era nata nel 2003 e proseguita per circa tre anni, periodo del boom “professionale” per ...

Gli utenti Iliad sono vittime di una truffa - che non vede coinvolto l’operatore : Una nuova truffa sta colpendo numerosi utenti Iliad, anche se l'operatore non è assolutamente coinvolto, con finti premi a stuzzicare l'appetito. L'articolo Gli utenti Iliad sono vittime di una truffa, che non vede coinvolto l’operatore proviene da TuttoAndroid.

Scegli una di queste porte e vedrai come finirà questo tuo 2018. E come inizierà il 2019 : Se vi state chiedendo come sarà il vostro prossimo anno, beh, chi può saperlo con certezza? Eppure, grazie a questo piccolo test riusciremo a sapere cosa ci aspetta nell’arco dei prossimi mesi e come si concluderà quindi questo 2018. come funziona: la prima cosa da fare è guardare attentamente l’immagine sopra riportata e Scegliere una delle sei porte. Dopo aver scelto, leggete la descrizione corrispondente alla porta che ha attirato la vostra ...

Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali : Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili L'articolo Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali proviene da TuttoAndroid.

Il Milan - il sangue e pure Combin in galera C'era una volta la coppa Intercontinentale : Che cosa è diventata la coppa Intercontinentale ormai lo sanno tutti. Un torneo dopolavoristico, in cui la Fifa porta a casa il necessario, di voti, per confermare strapuntini, poltrone e palchi reali.

Tumori - scoperta una terapia che combatte il mieloma multiplo con le cellule CAR-T : L'Italia all'avanguardia nella lotta ai Tumori. La rivoluzionaria terapia CAR-T è stata utilizzata per la prima volta in un ospedale del Belpaese per contrastare il mieloma multiplo, ottenendo dei risultati sorprendenti. Dimessa la prima paziente Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna l'utilizzo di questa tipologia di cura contro il tumore ha portato alle dimissioni di una paziente ricoverata, la quale si sta comunque sottoponendo alle visite di ...

Funerali di Megalizzi - un amico : 'Europa da coltivare - come una pianta' : Folla e commozione dentro e fuori dal Duomo di Trento per dare l'ultimo saluto ad Antonio Megalizzi, il giornalista rimasto ucciso nell'attentato di Strasburgo dell'11 ottobre. Alle esequie hanno ...