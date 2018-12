: Breaking News #Genova, dubbi su tempi ricostruzione - Cyber_Feed : Breaking News #Genova, dubbi su tempi ricostruzione - TelevideoRai101 : Genova, dubbi su tempi ricostruzione - team_nudo : RT @VickyFerraro3: Walter in visita all'ospedale Gaslini di Genova,senza fare clamori,senza farsi pubblicità ma solo perché voleva portare… -

Dopo isullastica del nuovo ponte, espressi dal Procuratore Cozzi al Secolo XIX, arriva la risposta del governatore ligure Toti e del commissario Bucci. "Non posso confermare iannunciati da Bucci - aveva detto Cozzi- non sarebbe onesto.E' questione di rispetto per le vittime.Forse sarebbe meglio darsi scadenze più larghe". Bucci assicura: iniziata la demolizione del ponte. Rispetteremo le esigenze di magistratura e città.Per Toti,primavera 2020 è "risultato a portata di mano"con il meteo "clemente" e senza imprevisti(Di giovedì 20 dicembre 2018)