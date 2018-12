Sanità | Sip | “Con Ricciardi l’Iss attento alle problematiche in età evolutiva”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La Società italiana di pediatria esprime “apprezzamento e gratitudine a Walterper il lavoro fatto in questi anni alla guida dell’Istituto superiore die per l’attenzione che ha sempre mostrato per l’età evolutiva, concretizzatasi in progetti e collaborazioni tra Iss e tutta l’area pediatrica, in particolare sui temi relativi agli stili di vita,malattie infettive, ai problemi del neurosviluppo, alla prevenzione, con un grande e positivo impatto sulla Salute pubblica”.– prosegue la nota della Sip – lascia un Iss autorevole riferimento nazionale e internazionale, agile e moderno, orgoglio dellapubblica italiana”. Nell’augurare adi proseguire nel suo “infaticabile e prezioso” lavoro in campo nazionale e internazionale, la Sip “confida e auspica di ...