Manovra | verso il via libera Ue Ma cresce il costo delle salvaguardie

Manovra - è (quasi) accordo : per quota 100 e reddito si va verso un maxiemendamento : Manca l'ufficialità, ma ormai pare certo che la Manovra dovrebbe passare il vaglio dell'Unione europea. Le misure simbolo...

Manovra - Berlusconi : “Italia in pericolo - andiamo verso la recessione” : Nel corso del brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato negativamente la Manovra e spiegato: "La situazione è pericolosa, andiamo incontro alla recessione. Ma è pericolosa anche perché questi signori, i grillini, non sanno nemmeno cosa sia la vera democrazia".Continua a leggere

Manovra - il giudizio della Ue verso il rinvio ma l'accordo ancora non c'è : Forse anche alla luce della conversazione telefonica, in mattinata, tra il ministro dell'Economia e i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. Nel vertice di domenica notte i vicepremier ...

Manovra - verso slittamento decisione Ue : 19.22 E' sempre più probabile l'ipotesi di uno slittamento della decisione della Commissione europea sulla Manovra italiana. L'argomento non figura al momento nell'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo comunitario, in programma per mercoledì prossimo. Tuttavia una modifica dell'Odg, dicono fonti europee, è sempre possibile, anche all'ultimo minuto, e rientra nelle prerogative del presidente della Commissione Juncker. Un possibile ...

Verso la Manovra : ecotassa suv e auto lusso - taglio pensioni d'oro : Roma, 17 dic., askanews, - In attesa di conoscere le misure per coprire il taglio del deficit al 2,04% frutto del possibile accordo con l'Europa, iniziano a delinearsi gli altri interventi che ...

Manovra - decisione della Commissione Ue verso lo slittamento : E' probabile lo slittamento della decisione della Commissione Ue sulla Manovra del governo italiano. L'argomento, infatti, non risulta al momento inserito nell'ordine del giorno della riunione dell'...

Lavoro - Di Maio : “Centri per l’impiego? Verso sistema pubblico-privato. In Manovra taglio del 30% del premio Inail” : “Sui centri per l’impiego andremo Verso un sistema misto pubblico-privato. Al centro ci sarà il navigator”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una iniziativa sulle startup a Milano. “È ormai confermato – ha aggiunto – che entrerà nella legge di Bilancio e lo firmerò come ministro del Lavoro il decreto sulle tariffe Inail che abbasserà del 30% alle imprese il costo del premio Inail: significa che ...

Manovra - verso intesa su flat tax a pensionati e orfani femminicidio : Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle ...

Manovra - bocciato l'emendamento che esclude la patrimoniale : il sospetto sul governo - verso la stangata? : Il tutto mentre il rapporto con Giovanni Tria , il titolare 'alieno' dell'Economia, si fa sempre più complesso. Insomma, la situazione si fa sempre più complessa. E lo spiega nel dettaglio Fausto ...

Manovra - Moscovici : "Condivisibile sforamento deficit Francia - ma per Italia è diverso" : Il superamento del deficit da parte della Francia sarebbe " indispensabile per rispondere all'emergenza del potere di acquisto" dopo anni di disavanzi eccessivi ed in seguito all'aumento delle imposte ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso Manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia verso la Manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Manovra - al via commissione : tempi serrati.Verso emendamenti giovedì : Roma, 10 dic., askanews, - Con le relazioni di Gianmauro Dell'Olio, M5S, e Paolo Tosato, Lega, è iniziato in commissione Bilancio del Senato l'esame della Manovra per il 2019. L'iter in commissione è ...

La Manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...