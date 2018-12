VICENZA Quest' anno in piazza il Capodanno è Magika 2019

VICENZA - sequestrati 700 kg di cocaina nascosta in container di pelli - : Il maxi carico con 690 chili di stupefacenti è arrivato, probabilmente per un errore in fasi di spedizione, in un'azienda di Zermeghedo. Il titolare, estraneo al traffico, ha chiamato i carabinieri. ...

VICENZA - sequestrati 700 kg di cocaina nascosta in container di pelli : Vicenza, sequestrati 700 kg di cocaina nascosta in container di pelli Il maxi carico con 690 chili di stupefacenti è arrivato, probabilmente per un errore in fasi di spedizione, in un’azienda di Zermeghedo. Il titolare, estraneo al traffico, ha chiamato i carabinieri. La droga sequestrata vale almeno 70-80 milioni di ...

VICENZA : sottrae risorse al sistema sanitario - Gdf sequestra 75mila euro a un medico (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito di segnalare all'A.G. berica il professionista per il reato di truffa aggravata in quanto, pur non possedendone i requisiti, ha percepito indebitamente compensi dal Servizio sanitario Nazionale per oltre 75 mila euro relativi, tra l’altro, alla quota associ

VICENZA : sottrae risorse al sistema sanitario - Gdf sequestra 75mila euro a un medico : Vicenza, 22 ott. (AdnKronos) - I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, cautelando somme di denaro ed un