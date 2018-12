Pensioni, Di Maio: ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano’

newsinforma

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per lee ildi, interviene Luigi Dia Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 ediarrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riformadinon sarano toccate. Dispiega che tutto quello che poteva essere fatto, è stato fatto.Quota 100 e RdC: il Governo non li tocca Ancora rassicurazioni da Luigi Disulla Quota 100 per lee ildi. Dato che le misure partono un po’ dopo, il RdC a marzo e Quota 100 a febbraio, costeranno un po’ di meno. “Io, Conte e Salvini troviamo sempre una quadra. Abbiamo fatto una legge di bilancio che mantiene le promesse e stiamo anche facendo un’offerta all’Unione Europea ...