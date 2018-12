Le opposizioni attaccano | ' Una manovra fatta dall' Ue di cui non si conosce nulla'

Dl Sicurezza - stallo al Senato e bagarre opposizioni : “Si decida su fiducia”. E attaccano : “Trattativa su prescrizione e nomine?” : In attesa che il governo decida di sciogliere il nodo della fiducia al decreto Sicurezza, con le tensioni sul capitolo prescrizione (collegata alla trattativa tra M5s e Lega) alla Camera sullo sfondo, i lavori al Senato continuano in modo rallentato. In pratica, una mattinata di rinvii, con il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che ha chiesto per due volte una sospensiva dei lavori, prima dalle 10.30 circa alle 13, poi ancora ...