Fabrizio Corona furia su Instagram | «Hackerato due volte il sito Facciamo paura e

Fabrizio Corona - hacker colpiscono 2 volte il suo magazine. Lui è furioso : “Qualcuno ci vuole censurare” - poi se la prende con i collaboratori : “Ci hanno hackerato due volte il nostro Corona Magazine e io non sono incazzato, ma sono felice perché questo vuol dire che qualcosa contiamo e che a qualcuno facciamo paura o che qualcuno ci vuole censurare“. Così Fabrizio Corona fa sapere nelle sue storie su Instagram che il sito e l’account social del suo muovo giornale online, “The King-Corona Magazine“, sono stati attaccati da un hacker, che li ha cancellati. “Ma ...

Asia Argento : "Con Fabrizio Corona - è esploso il finimondo. Caso Weinstein? Non mi sono svegliata all'improvviso..." : Dall'ottobre 2017, la vita pubblica di Asia Argento è stata ricchissima di eventi: le accuse di stupro rivolte a Harvey Weinstein, l'impegno in prima linea con il movimento #MeToo, il suicidio del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie ricevute dall'attore Jimmy Bennett, l'esclusione da X Factor e il chiacchieratissimo flirt con Fabrizio Corona. Intervistata da Maxim, Asia Argento ha ripercorso gran parte di questi eventi, ...

Fabrizio Corona - il suo magazine “The King” : Salvini e Isoardi lasciati “per finta” - la rubrica del figlio Carlos - le influencer semi-nude e tanta pubblicità : “Ma quale contratto. La storia con Asia è stata una storia vera, vissuta. Ma si sa io sono Fabrizio Corona e sono cattivo per antonomasia. Con lei c’è stato qualcosa, un’intesa sessuale pazzesca. Forse sarebbe potuta andare avanti ma lei non ha retto e mi ha mollato. Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ...

Fabrizio Corona rivela che Asia Argento lo ha lasciato con un sms : Asia Argento e Fabrizio Corona hanno avuto una breve (circa un mese) ma molto intensa storia d'amore, conclusasi però non nel migliore dei modi. Il loro rapporto è arrivato al capolinea da circa una ventina di giorni, senza che il tempo abbia placato gli animi dei due ex. L'uomo, sulla sua nuova rivista di gossip "The king-Corona Magazine" , affronta diffusamente il tema, esprimendo anche il suo rammarico per la fine di una storia scoppiettante, ...

Fabrizio Corona - rivelazioni bomba sul suo giornale : il retroscena su Belen : L'ex re dei paparazzi è tornato sulla piazza del gossip con un nuovo magazine online. Nel primo numero dichiarazioni inedite...

Asia Argento batte Fabrizio Corona 1 a 0 : A futura memoria, ricordiamo che con Fabrizio per un battito di ali era stata la sua ragazza? Compagna? Fidanzata? Vabbè erano stati insieme per qualche giorno. Tempo di tre o quattro trasmissioni, di ...

Fabrizio Corona ecco come mi ha lasciato Asia Argento : Fabrizio Corona è stato ospite a “Non è l’Arena “di Massimo Giletti ha parlato a lungo, anche della sua breve ma intensa relazione con Asia Argento rispondendo, una volta per tutte, a tutti quelli che hanno pensato che i due si siano messi d’accordo (tra interviste in tv e gossip sui magazine rosa) per avere un beneficio economico ed un ritrovo di immagine. Corona ha affermato che quella a tutti gli effetti, a suo dire, sembra una ...

Fabrizio Corona E ASIA ARGENTO/ L'attrice si sbottona : 'È finita sul nascere - troppo interesse mediatico' : FABRIZIO CORONA ha lanciato proprio il suo giornale online: CORONA Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di ASIA ARGENTO.

Fabrizio Corona e Asia Argento/ Dandolo accusa : 'Caro Furbizio - perché lei ha invece parlato del contratto?' : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.

Fabrizio Corona - da Massimo Giletti - ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) : Fabrizio Corona, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha parlato del chiacchierato accordo di fidanzamento fra lui ed Asia Argento (che ha rivelato essere una fake news): “Ma quale contratto. La storia... L'articolo Fabrizio Corona,da Massimo Giletti,ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez è la donna più amata dello spettacolo italiano soprattutto grazie a me" : Fabrizio Corona ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto editoriale, un magazine disponibile sul web chiamato The King - Corona Magazine.L'ex agente fotografico, ovviamente, ha fatto le cose "in grande", lanciando il primo numero del suo nuovo giornale con una serie di dichiarazioni-bomba su Belen Rodriguez, sulla sua ultima "fiamma", Asia Argento, e anche su Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 con cui Corona ha ...

Asia Argento guarda oltre il #MeToo e Fabrizio Corona : "Ho altre battaglie da fare" : Per Asia Argento il #MeToo è acqua passata. Lo dice chiaramente in un'intervista su Maxim. L'attrice parla del movimento e degli strascichi che ha avuto: "Mi ha insegnato che ci sono altre battaglie da fare in questo momento per la mia sopravvivenza. E che io, che mi sono sempre sentita una guerriera, non sono niente e che, lo sapevo, non ho alcun potere. La mia parola lo ha avuto, forse, ma tutto questo mi ha insegnato che ci sono altre ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e i suoi tre 'amici normalissimi' : gelo in studio - ecco la loro foto : A Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 16 dicembre, come è noto è stato trasmesso il chiacchieratissimo servizio di Fabrizio Corona dal boschetto di Rogoredo, la piazza di ...