ilnotiziangolo

: #Elementary 8: niente ottava stagione, la CBS cancella lo show - Tutto_tv : #Elementary 8: niente ottava stagione, la CBS cancella lo show - morganbarraco : #Elementary 8: niente ottava stagione, la CBS cancella lo show -

(Di martedì 18 dicembre 2018)8 non ci sarà. L’della serie Tv crime con Jonny Lee Miller non vedrà mai la luce ed il motivo è molto semplice: la CBS ha deciso dirla. Il network americano ha infatti dato l’annuncio da pochi minuti, confermando che il settimo capitolo sarà l’ultimo.8 rimarrà fra i sogni dei fan, che hanno seguito con entusiasmo le avventure e disavventure dei due protagonisti.8 riceve lo stop definitivoIl creatore della serie Rob Doherty sembra aver realizzato il progetto ideato fin dall’inizio. Dopo sette anni di onorata messa in onda, loha già analizzato in ogni dettaglio la figura controversa del suo protagonista, così come dell’inseparabile Watson. Anche per questo il cast principale ha accolto con positività la notizia.7 intanto ha concluso le sue riprese la scorsa settimana, mentre la ...