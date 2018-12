Subnautica | l' ispirato open world subacqueo è disponibile gratuitamente su Epic Games

eurogamer

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Come segnala Rockpapershotgun,- l'eccellente avventura survival acquatica sviluppata da Unknowns Entertainment - èsuStore.L'offerta per il gioco si affianca alle esclusive Hades e Ashen, che rendono ancora più interessante lo store di. Lanciato meno di un anno fa, dopo una lunga corsa attraverso l'accesso anticipato, inla vostra nave si schianta su un pianeta prevalentemente a base d'acqua. Dovrete tuffarvi nelle profondità, evitando ogni sorta di pericolose creature marine e recuperando materiali. Il divertimento è assicurato, ma c'è anche una storia misteriosa che si svolge attraverso i registri audio e strane visioni.Il gioco sarà gratuito per le prossime due settimane, in seguito torneràper € 20,99.