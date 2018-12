La recensione per Icarus Falls di Zayn | un’ora e mezza di evanescente r’n’b

recensione Just Cause 4 per PS4 Pro : Grazie a kochmedia, siamo riusciti a mettere le mani sopra al nuovo Just Cause 4, titolo che promette di essere il migliore della serie targata Avalanche Studios. Per i pochi che non lo conoscono, il gioco è un open world con protagonista l’agente Rico Rodriguez impegnato a combattere il dittatore di turno per liberare le popolazioni sottomesse. La buona serie non ha mai brillato per la trama profonda. Tutto gira attorno alla pura distruzione e ...

Ben is back : recensione del nuovo film di Peter Hedges con una superba Julia Roberts : Arriva nelle sale “Beck is back”, il nuovo film diretto da Peter Hedges che vede protagonisti il premio Oscar Julia Roberts e Lucas Hedges, figlio del regista della pellicola. La pellicola è stata presentata in anteprima in Italia durante la 13esima edizione della Festa del Cinema Roma nella sezione Alice nella città. A seguire troverete trama, cast e la nostra recensione di questo intenso dramma. Dal 20 novembre arriva al cinema Ben ...

Gizmos : strani aggeggi e reazioni a catena per sorprendere alla Fiera della Scienza recensione : ... soprattutto, per vincere un premio alla Fiera della Scienza . Una partita dura in media fra i 30 e i 50 minuti a seconda del numero di giocatori. Questo gioco da tavolo, edito da CMON e distribuito ...

Super Smash Bros Ultimate : recensione - Trailer e Gameplay : L’attesa è finalmente finita, Super Smash Bros Ultimate è disponibile su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione sul capitolo definitivo di una delle serie più amate nel settore videoludico. Super Smash Bros Ultimate Recensione Con Super Smash Bros Ultimate, Nintendo ci offre il capitolo più completo mai rilasciato del franchise, sia per il generoso numero di ...

La recensione di Possibili scenari per pianoforte e voce di Cesare Cremonini - un disco da ascoltare ad occhi chiusi : Avorio, respiro e parole restano indelebili, quando termina la riproduzione di "Possibili scenari per pianoforte e voce" di Cesare Cremonini, l'album che veste di intimità "Possibili scenari", disco uscito nel 2017. Una riedizione, un cambio d'abito che l'ex Lùnapop ha ritenuto necessario per offrire al pubblico un ascolto più attento e acustico, senza batterie, effetti e altri suoni che potrebbero distrarre e alterare la chiave di lettura. ...

Super Smash Bros. Ultimate - recensione : È davvero difficile non farsi sovrastare dall'abbondanza di Super Smash Bros. Ultimate. Fin dal primo avvio il gioco fornisce un'infinita serie di input visivi e sonori. È un po' come entrare in un grande parco giochi: ci si guarda intorno un po' spaesati e indecisi su dove cominciare. Come e più che nei precedenti Smash Bros., Nintendo è stata capace di creare un prodotto enorme e trasversale, che con una miriade di modalità, menù e opzioni è ...

Jesus Christ Superstar - il celebre musical torna al Sistina di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per poter assistere a “Jesus Christ Superstar”, il famosissimo e superpremiato musical con Ted Neeley diventato un vero e proprio cult. L’indimenticabile spettacolo torna in programmazione al Teatro Sistina di Roma e ad affiancare l’attore americano ci sarà un cast completamente rinnovato. A seguire trovate anche la nostra recensione del celebre musical diretto da Massimo Romeo ...

AOMEI Backupper e Partition Assistant : La recensione : AOMEI è una software house emergente che stà facendo parlare molto di sè ultimamente, ovviamente in maniera positiva. I due prodotti di punta di questa compagnia sono due software per il backup dei dati e la gestione delle partizioni dei dischi fissi dei vostri personal computer. Entrambi i programmi sono gratuitamente scaricabili dal sito ufficiale, ma mediante una licenza è possibile sfruttare tantissime funzionalità aggiuntive. In questo ...

In Grey’s Anatomy 15 su FoxLife il 3 dicembre una scoperta shock prima del finale invernale : anticipazioni e recensione : La programmazione di Grey's Anatomy 15 su FoxLife continua con il penultimo episodio prima del finale di stagione: lunedì 3 dicembre, a partire dalle 21.00 sul canale 114 di Sky, va in onda l'ottavo capitolo dal titolo Qualcuno ha una mappa?, in cui lo spettatore sarà più vole sorpreso da drammatici colpi di scena. Dal sesto episodio della stagione fino all'ottavo che ha segnato il finale invernale di Grey's Anatomy 15, il medical drama di ...

recensione Valiant Hearts per Nintendo Switch : i videogiochi raccontano la Grande Guerra : Valiant Hearts: The Great War non è un gioco “nuovo”, nel senso che è già uscito nel 2014 su molte altre piattaforme. Questo non significa che la recente uscita su Nintendo Switch sia un male, anzi, è la riscoperta di un titolo molto particolare, soprattutto per i temi che tratta. Ha vinto tanti premi perché utilizza il medium videoludico per raccontare quello che di solito i giochi non narrano, cioè la Prima Guerra Mondiale vista da una ...

recensione Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee - operazione nostalgia canaglia : Un vero e proprio tuffo nel passato quello che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee consente di fare ai giocatori e ai fan più stagionati. I simpatici e coloratissimi mostriciattoli partoriti dalla mente di Satoshi Tajiri tornano ancora una volta sugli scaffali questa volta in un'edizione alquanto particolare, che gli permette di essere sostanzialmente ovunque. La natura ibrida di Nintendo Switch, che miscela sapientemente la portabilità ...

Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight sono due rhythm game ambientati nel mondo di Persona. Sviluppati ...

Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight - recensione : Esistono brand nel panorama videoludico che nascono con l'intento di proporre più di una formula per il proprio universo, di fornire più sfaccettature ai loro Personaggi, al mondo di gioco e al gameplay.La saga di Persona, all'anagrafe giapponese Shin Megami Tensei: Persona, rientra in questa categoria riuscendo a estrarre dal cilindro di una saga RPG degli spin-off animati, un picchiaduro (Arena) e un rhythm game (Dancing).Oggi si parla proprio ...

HyperX FURY RGB - recensione : Il mercato dei case per modder è indubbiamente legato a una nicchia di utenti che fanno di tutto per mettere in mostra il contenuto della loro macchina da gioco con soluzioni spettacolari. Le strisce led, i sistemi di raffreddamento, ventole e altre soluzioni estetiche da montare dentro case sempre più trasparenti sono solo alcuni degli accorgimenti che i più esibizionisti adottano per i loro PC. Primo nella sua categoria, arriva un prodotto da ...