Steve McCurry | Ho catturato l' atrocità umana nei miei scatti

(Di domenica 16 dicembre 2018) Sono lontani e preclusi al viaggiatore comune i confini segnati dal mondo di. Dagli altopiani dell'Afghanistan ai deserti dell'Africa, dalle città sud Americane alle piazze d'arte italiane, il suo è un mondo popolato da abitanti inusuali e diversi, ma solo in apparenza, perché specchio di tutti noi che ci meravigliamo nell'osservarli. Da oltre trent'anni è considerato una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea e la sua maestria nell'uso del colore, unita all'empatia e all'umanità delle sue foto, ha reso alcune immagini indimenticabili. Tra le tante esperienze avute nel corso della sua lunga carriera, il reportage sul conflitto in un paese come l'Afghanistan dove, grazie ad un gruppo di ragazzi, riuscì ad accedervi poco prima che l'invasione russa chiudesse i confini a tutti i giornalisti occidentali. Fu ...