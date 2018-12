Rai e Mediaset in guerra per Simona Ventura

Simona Ventura fa litigare Rai e Mediaset : Simona Ventura: tutti la vogliono, ma chi se la piglia? E' guerra tra Mediaset e Rai per la conduttrice piemontese. Il sito "TvBlog" ha lanciato l'anteprima del ritorno di Super Simo su RaiDue, ma ...

Simona Ventura si trasferisce in Rai - il clamoroso addio a Mediaset : Arrivederci Mediaset, la decisione di Simona Ventura spiazza: la presentatrice bolognese torna in Rai Simona Ventura, dopo la prima edizione di successo di Temptation Island Vip, si trasferirebbe in Rai. A comunicarlo TvBlog, che ha scritto sul proprio portale web: “la conduttrice di The Voice of Italy 2019 sarà Simona Ventura, che torna dunque in Rai e torna proprio nella rete che l’aveva vista protagonista di tante avventure negli scorsi ...

Ora o mai più - Amadeus scippa Iva Zanicchi a Mediaset : cosa farà per lui su Raiuno : Il prossimo anno per Iva Zanicchi sarà ricchissimo di impegni, ora anche con il nuovo ruolo che ha guadagnato a Ora o mai più con Amadeus. Secondo un'anticipazione di tvblog.it, la Zanicchi sarà ...

Champions in chiaro - la Rai va più forte di Mediaset : I risultati negli ascolti delle gare in chiaro della fase a gironi di questa edizione sono migliori di quelli del 2017/2018, quando la coppa era su Mediaset. L'articolo Champions in chiaro, la Rai va più forte di Mediaset è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amadeus sfida Federica Panicucci : Rai contro Mediaset a Capodanno - il bruttissimo sospetto : sfida durissima per Federica Panicucci . Sarà infatti Amadeus il suo diretto avversario la notte di Capodanno su Raiuno , per il tradizionale veglione di San Silvestro in tv. Da Matera il conduttore ...

L'Amica Geniale - incubo per Canale 5 : la rete ammiraglia Mediaset s'arrende - cifre mostruose per Rai 1 : L'Italia è stata conquistata da L'Amica Geniale , la fiction di Rai 1 basata sui romanzi di Elena Ferrante . La terza puntata in onda martedì 11 dicembre ha fatto il consueto botto di share: 28,7% ...

Domenica Live 'scappa' dalla concorrenza Rai : Mediaset sposta la diretta alle 17.20 : La puntata di ieri di Domenica Live è stata l'ultima di questo 2018. Poco prima di concludere la messa in onda, la conduttrice Barbara D'Urso ha letto in diretta un comunicato ufficiale Mediaset nel quale sono state rivelate delle cose inaspettate. Il contenuto di tale comunicato era finalizzato ad informare i telespettatori di un'importante novità per Mediaset. Il programma Domenicale di Canale 5, infatti, da gennaio 2019 cambierà orario, sarà ...

Uomini e donne - Maria De Filippi piega Mediaset? 'Si dice che a febbRaio...' - la novità pazzesca : Una rivoluzione, per Uomini e donne di Maria De Filippi . Della rivoluzione dà conto Chi , il settimanale di Alfonso Signorini , che nell'ultimo numero in edicola mette nero su bianco il cambio ...

Portobello - Antonella Clerici asfaltata da Mediaset. In Rai gira una brutta voce : 'Le danno il contentino' : Si mette sempre peggio per Antonella Clerici . Il suo debutto al sabato sera su Raiuno con il ritorno del mitico Portobello sta somigliando a una Via Crucis degli ascolti . Il rivale di Canale 5, Tu ...

Anticipazioni palinsesti Rai e Mediaset dicembre 2018 : ritorna Chi vuol essere milionario : Il mese di dicembre è ormai alle porte e in casa Rai e Mediaset si pensa già ai palinsesti delle prossime settimane. Tante le novità che vedremo in onda durante l'ultimo mese di questo 2018 che è stato decisamente ricco di fiction, programmi ed eventi trasmessi sia sulla tv commerciale che su quella di Stato. Tra i graditi ritorni vi segnaliamo quello di Chi vuol essere milionario, il game show portato al successo da Gerry Scotti che tornerà in ...

Renzi snobbato da Rai e Mediaset La sua serie trova asilo sulla «Nove» : Ho sempre pensato che Firenze fosse speciale, capace di tenere insieme la politica e la bellezza, gli scontri e i capolavori, l'innovazione e la poesia, il passato e il futuro. Studiare, vivere, ...

Antonella Clerici - mazzata da Mediaset : resta in Rai - Le Gran Tralala non parte. L'indiscrezione clamorosa : Rinviato a data da destinarsi: Le Gran Tralala non parte. Mediaset stravolge i palinsesti invernali e mette in naftalina lo show all star che avrebbe visto alternarsi alla conduzione i tre giganti ...

Mara Venier - Antonella Clerici - Alba Parietti : cambiamenti in vista tra Rai e Mediaset : Mara Venier, Antonella Clerici, Alba Parietti: cosa hanno in comune, a parte la loro presenza a Domenica In? Il fatto che per loro potranno esserci grandi cambiamenti in vista. Almeno così dicono le indiscrezioni dell’ultima ora. Cominciamo da Mara Venier. La signora della tv sta avendo un enorme successo con la sua Domenica In su Rai 1. Ogni settimana si contende il primato dello share con Barbara D’Urso e i fan la adorano per le ...

Antonella Clerici - la voce pazzesca a Mediaset : potrebbe lasciare la Rai : Paolo Bonolis il 7 e 14 dicembre condurrà due puntate di un format francese, Il grande trallalà , in onda in diretta, e il piatto forte dovrebbe essere l' improvvisazione. Accanto a Bonolis, che ogni ...