FABRIZIO CORONA AGGREDITO A ROGOREDO Video | La foto con Massimo Giletti su Instagram

Dario Argento e la fine della storia d'amore tra la figlia Asia e FABRIZIO CORONA : 'E' durata niente' : Ti scrivono da tutto il mondo ma nessuno ti ama come me'. Il maestro dell'horror, ha quindi commentato la fine della storia di Asia con Fabrizio Corona: 'Quest'anno è stato pesante per me e Asia; io ...

Silvia Provvedi su FABRIZIO CORONA a Verissimo : «L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita» : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona nella puntata di oggi di Verissimo, al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. «Non servirebbe averlo nella mia vita - dice...

Silvia Provvedi : «Non voglio più FABRIZIO CORONA nella mia vita - sono fidanzata» : Speciale Grande Fratello Vip 2018 sabato poriggio a Verissimo. Doma su canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin si alternaranno i protagonisti di questa edizione: Walter Nvd0, Francesco Monte e Giulia Salemi; e Silvia Provvedi. La mora de Le Donatella torna a parlare di Fabrizio Corona e del suo nuovo fidanzato Malefix. «nella mia […]