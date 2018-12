Come si fa il Panettone fatto in casa spoiler | è un lavoraccio

vanityfair

: @Melegatti1894 @GabriMazzon Esselunga zona Monza ha i vostri panettoni per chi volesse aiutarvi come ho fatto io. M… - fabcet : @Melegatti1894 @GabriMazzon Esselunga zona Monza ha i vostri panettoni per chi volesse aiutarvi come ho fatto io. M… - profzuckerman : RT @lucania_damare: #GamberoRosso, ancora una volta, premia il #Panettone #Tiri come il miglior panettone artigianale d'Italia. Complimenti… - GriffINTER : Il derby di Torino è inutile come il panettone senza uvette e canditi #TorinoJuventus #DerbyDellaMole -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Se ilartigianale di pasticceria è una vera moda, anche farlo innon è da meno. Non è impossibile, serve un po’ di attrezzatura, tempo e gli ingredienti giusti, ma le persone che decidono di fare il proprioinsono in crescita, e ne vanno molto fieri.Per provarci, ci siamo affidati ai consigli e alla ricetta di Sara Papa, volto noto della panificazione televisiva a La Prova del Cuoco, di Alice TV e in tanti programmi divulgativi. La persona giusta per spiegare ad una cuoca disi fa ilCosa serve per cominciare La cucina è un’arte, la pasticceria è una scienza, ripetono i grandi pasticcieri, e anche la «divulgatrice» Sara Papa è concorde. Servono una bilancia di precisione, elettronica; un termometro digitale a sonda, una spesa mirata di ingredienti, la pasta madre e i pirottini di carta. Poi bisogna rispettare la ricetta, ...