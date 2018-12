Antonio Megalizzi - attesa per l’autopsia. La fidanzata : “Da ora dedico la mia vita a lui” : Dopo la morte di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nell'attentato al mercatino di Natale a Strasburgo, parla la fidanzata Luana Moresco: "Sono molto provata da questo incubo. Non l'accetto e non l'accetterò mai". Lunedì è prevista l'autopsia, dopodiché la salma potrà tornare a Trento, dove ssaranno celebrati i funerali e proclamato il lutto cittadino.Continua a leggere

Antonio Megalizzi - lo strazio della fidanzata : 'Un amore infinito : ora tutta la mia vita sarà per lui' : dal nostro inviato STRASBURGO Quando finiscono le lacrime, restano le parole. Nel loro strazio, quelle di Luana Moresco cercano di ricordare quel che non c'è più della sua vita. Quel bel ragazzo, ...

Antonio Megalizzi - l'urlo della madre : «La cattiveria in persona me l'ha portato via» : dall'inviato STRASBURGO L'ultimo respiro è il bip di una macchina, poi più nulla. La voce di Antonio Megalizzi non arriverà più dai microfoni di Europhonica. La...

Il cordoglio di Oliverio per la morte di Antonio Megalizzi : " Antonio era un giovane aperto e solare, con due lauree, appassionato di radio e di politica, che amava l'Europa e la Calabria . Chi lo conosceva personalmente racconta che durante le vacanze estive ...

Dalle teorie complottiste sui vaccini agli insulti a Laura Boldrini : post verità e fake news per Antonio Megalizzi : ... che hanno letto su un blog che vaccinarsi porta all'autismo e che credono più alle teorie complottiste di arricchimento delle cause farmaceutiche, che alla scienza e alla sua oggettività. Questo ...

Attentato Strasburgo - funerali di Antonio Megalizzi in Duomo a Trento - : Saranno celebrati dal vescovo, monsignor Lauro Tisi, mercoledì oppure giovedì. Fissata per lunedì l'autopsia del giovane reporter morto dopo essere stato colpito con un proiettile alla testa. Lutto ...

Attentato Strasburgo - funerali di Antonio Megalizzi in Duomo a Trento : Attentato Strasburgo, funerali di Antonio Megalizzi in Duomo a Trento Saranno celebrati dal vescovo, monsignor Lauro Tisi, mercoledì oppure giovedì. Fissata per lunedì l’autopsia del giovane reporter morto dopo essere stato colpito con un proiettile alla testa. Lutto cittadino nella sua città, la famiglia chiede il "massimo ...

Morte di Antonio Megalizzi : funerali a Trento - lunedì l'autopsia : Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, i funerali di Antonio Megalizzi, il giovane reporter ucciso nell attentato di Strasburgo. Nel frattempo stato precisato che l ...

Megalizzi : minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio questa sera prima di Trento-Reggio Emilia : Ai suoi familiari e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze dell'intero mondo della pallacanestro italiana. Il presidente Petrucci, per onorare e ricordare Antonio, ha disposto che si ...

Strasburgo - lo sfogo della madre di Antonio Megalizzi : 'La cattiveria me l'ha portato via' : Lo scorso martedì si è consumato l'ennesimo attacco terroristico, che ha colpito il suggestivo mercatino di Natale sito in Strasburgo. Il terribile accadimento ha registrato un bilancio di quattro vittime, tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi, che si è spento dopo essere stato in coma all'età di 28 anni. Il reporter era stato colpito da un proiettile alla testa e la madre del giornalista ha dichiarato che sia stata la cattiveria in ...

Il commovente ricordo degli amici di Antonio Megalizzi."Abbiamo perso il migliore di noi" : "Se scrivo è solo perché tutti devono sapere chi abbiamo appena perso. Antonio Megalizzi non era solo un collega o un amico: era un fratello. Antonio era il migliore tutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l'Europa". Comincia così il post pubblicato su Facebook da Andrea Fioravanti, collega e amico del giovane italiano ucciso a Strasburgo. Fioravanti decide di usare i social per rendere omaggio a Megalizzi, ...

Il racconto pacifista di Antonio Megalizzi e quel missile che si chiede : "Perché devo distruggere tutto?" : Nel 2015 il giovane italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo scrisse questo racconto. Una sintesi del suo sguardo sul mondo: aperto, libero, pacifista

Il racconto pacifista di Antonio Megalizzi e quel missile che si chiede : "Perché devo distruggere tutto?" : Nel 2015 il giovane italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo scrisse questo racconto nel 2015 ed è una sintesi del suo sguardo sul mondo: aperto, libero, pacifista

Antonio Megalizzi - le lettere di amici e colleghi : 'Abbiamo perso il migliore di noi. Il migliore. Ho perso un fratello' : Meritava di raccontare l'Europa e il mondo come sognava di fare per lavoro. Sognava di farlo per sempre. Sognava un'Europa diversa e io non lascerò morire quell'idea. Noi di Europhonica non ...