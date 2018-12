WhatsApp per Android si aggiorna con la funzionalità Picture in Picture

Programmare messaggi su WhatsApp : la guida per Natale e Capodanno : Vi sarà senz'altro capitato di avere l'esigenza di Programmare un messaggio su WhatsApp, da scrivere subito e da far recapitare al destinatario in un altro momento. Un anniversario, un compleanno, o anche solo un semplice augurio per il Capodanno che sta per arrivare: volete essere sicuri che la comunicazione arrivi all'ora che volete, senza intoppi, ed è cosa che possiamo comprendere perfettamente. Il servizio di messaggistica istantanea, ...

Nuovo colpo agli sticker WhatsApp per iPhone : accesso negozio adesivi negato : Senz'altro i possessori di un iPhone sono i più sfortunati utilizzatori di sticker WhtsApp. Per loro, la proposta di adesivi è decisamente più limitata rispetto all'universo Android e ora nell'app di messaggistica è stato pure introdotto un limite non di poco conto per tutti gli utenti con melafonino: stiamo parlando dell'impossibilità di visitare lo store iTunes per scaricare nuovi pacchetti di contenuti. Il blocco odierno, segnalato per ...

Corre su WhatsApp una pericolosa truffa Vodafone oggi 9 dicembre : come riconoscerla : Dovete prestare grandissima attenzione, a partire da oggi 9 dicembre, ad una truffa Vodafone potenzialmente molto pericolosa per il pubblico italiano, anche perché legata ad un'app nota come WhatsApp. Di recente abbiamo analizzato le vicende relative all'operatore rosso sotto un altro punto di vista, con una serie di disagi per il pubblico che potrebbero essere nulla rispetto a quanto riportato da un cliente all'interno del forum ufficiale. Con ...

Questi grafici spiegano bene perché Zuckerberg ha comprato WhatsApp : Tra le tante cose rivelate nelle 250 pagine pubblicate dal Parlamento britannico, c'è la risposta a una domanda: perché Facebook ha comprato Whatsapp? Oggi che l'applicazione ha oltre 1,5 miliardi di ...

Ancona - trovata bomboletta di spray urticante. I giovani in discoteca e la foto su WhatsApp : «Chi è questo giovane col volto coperto?» : I ragazzi a Corinaldo fanno circolare foto di un giovane con cappello e volto camuffato: «Se qualcuno lo riconosce parli»

Terza spunta blu su WhatsApp per segnalare gli screenshot? Altro che Grande Fratello : Siamo obbligati a ritornare, nostro malgrado, sulla questione Terza spunta su WhatsApp per fare chiarezza sulla funzione tanto chiacchierata sui social anche in questi primi giorni di dicembre ma che, ancora una volta, non trova alcuna conferma nelle operazioni di sviluppo dell'applicazione di messaggistica. Per quanti in molti continuino a tifare per un clima da Grande Fratello (inteso non come programma televisivo e reality show ma come ...

8 Dicembre 2018 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco le migliori FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’Immacolata Concezione, che la Chiesa cattolica celebra l’8 Dicembre, è un dogma: definisce una verità assoluta, inopinabile, valida sempre, in ogni cultura e in ogni tempo, cui ogni singolo credente deve prestare fede indefettibile. Il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria e ciò è possibile per opera dello Spirito Santo e perché Dio, nel suo progetto d’amore, ha preparato una degna dimora al Figlio suo: la Vergine Maria, pur essendo ...

8 Dicembre 2018 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco i VIDEO più significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’8 Dicembre la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 Dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai genitori (sant’Anna e san Gioacchino), così come ...

Tappe bruciate con WhatsApp sospeso per alcuni smartphone vecchiotti : elenco e scadenze : Ci sono delle novità importanti da prendere in considerazione oggi 6 dicembre per quanto riguarda la storia di WhatsApp sospeso. Come molti ricorderanno, infatti, tempo fa parlammo di alcuni smartphone che a partire dal 2020 non sarebbero stati più supportati dall'applicazione, dando con il giusto anticipo un avvertimento ai nostri lettori sul fatto che determinati modelli dovevano essere sostituiti per continuare ad usufruire dei servizi ...

Finalmente WhatsApp sui tablet Android - per iPad invece? : Che sia arrivato il momento di vedere ufficialmente WhatsApp per tablet? La questione si fa davvero interessante per quel che riguarda i dispositivi Android, a bordo dei quali finora era stato possibile usufruire del servizio di messaggistica istantanea soltanto per vie trasverse, ovvero installando l'APK manualmente. A partire dalla beta 2.18.367, come suggerisce WABetaInfo, la situazione pare essersi ribaltata, visto e considerato che ...

WhatsApp lavora a una nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi : WhatsApp sta lavorando a una nuova interfaccia migliorata per gestire la ricerca delle GIF animate e degli adesivi, ma ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità. L'articolo WhatsApp lavora a una nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi proviene da TuttoAndroid.

È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta : In arrivo una scorciatoia dedicata alle chiamate di gruppo su WhatsApp per Android. Chiamare o videochiamare i membri di un gruppo diventerà sempre più facile per via dell'aggiunta di un nuovo pulsantone col quale iniziare senza indugi una chiamata, funzionalità che arriverà a breve nelle prossime versioni Beta. L'articolo È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta proviene da TuttoAndroid.