Sesso e disabilità | ultimo atto Dal vostro inviato nel ‘paradiso della passera’ è tutto

(Di sabato 15 dicembre 2018) Allarme rosso, allarme rosso: con questo si chiude il poker di post dedicati al “paradisopassera”. Ne sono consapevole, se fossimo a teatro sentirei già i vostri “bu”, ma a questo bisognava arrivare: perché gli argomenti sono come gli ospiti, dopo qualche pubblicazione puzzano. E poi non voglio rimanere imprigionato in un solo argomento: già sono prigioniero del mio corpo, almeno mentalmente lasciatemi libero. Inoltre non si penetrerà in profondità nel peccaminoso – ora i mugugni aumentano d’intensità – e non seguirò le tracce di quel vecchio sporcaccione di Charles Bukowski: ora i “bu” si fanno assordanti.Pertanto chi mi ama mi segua in questo tour nel quale faremo un passo indietro, per descrivere la struttura del postribolo e l’ambiente umano che la abita. Quindi non resta che fuggire in Svizzera, la patria del cioccolato,puntualità e dove il peccato ...