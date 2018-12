Meteo | sarà un bianco Natale | feste sotto la neve | ecco dove

Il 2019 sarà forse l'anno più caldo di sempre : in aumento eventi Meteorologici estremi : Il 2019 potrebbe essere l'anno più caldo di sempre, secondo quanto riporta la prestigiosa rivista National Geographic. Il 2018 è stato dal punto di vista degli eventi meteorologici un anno terribile, ma il 2019 potrebbe essere molto peggiore. A concorrere con il riscaldamento climatico ci sarà El Niño, che alzerà ulteriormente le temperature, estremizzando gli eventi meteorologici. Secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and ...

Arriva ‘Big Snow’. Meteo Italia - le regioni che saranno più colpite dalla neve : Gli esperti del Meteo avevano avvertito che il ‘ciclone di Santa Lucia’, ovvero una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, avrebbe portato a un peggioramento del tempo al Nordest e al Centro Sud nella giornata di giovedì 13 dicembre, Santa Lucia appunto. E nella giornata di venerdì 14, stando sempre alle previsioni, si assisterà a un ulteriore apporto di aria fredda di origine artica e il ...

Previsioni Meteo Natale 2018 ultime notizie : ci sarà il sole? - Ultime Notizie Flash : Il Natale 2018 potrebbe essere soleggiato secondo le Previsioni meteo. L'alta pressione raggiungerà l'Italia regalando temperature miti

Meteo - sarà un freddo weekend : pioggia al sud - neve sulle Alpi : Già da oggi aumentano le nubi. Temperature basse e prime gelate in pianura. Una perturbazione atlantica disturberà alcune regioni nel fine settimana. Rischio nebbia e smog da lunedì.Continua a leggere

Vercelli - Meteo : 'Ci sarà brusco calo delle temperature' : Andrea Cherchi, . Com'era stato anticipato dagli esperti , articolo qui, , sull'estate di San Martino stanno scorrendo i titoli di coda. 'Da venerdì correnti umidi orientali in ingresso sulla Pianura ...

Allerta Meteo - Venerdì 16 arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’AntiCiclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...

Meteo - il supercomputer per le previsioni che elabora i dati Ue sarà a Bologna : Riuscire a prevedere il Meteo con precisione grazie a supercomputer che elaborano, in tempo reale, dati che arrivano da ogni parte d’Europa: si fa già e, dal 2019, lo si farà anche in Italia, a Bologna, dove il Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (ma l’acronimo con cui se ne parla tecnicamente è Ecmwf, l’organizzazione intergovernativa che in Europa si occupa di previsioni Meteorologiche a medio termine) porterà i ...

Previsioni Meteo : sarà un weekend infuocato nell’Artico e nel Nord Europa con un’anomalia termica eccezionale mentre nel Mediterraneo arrivano freddo e maltempo [MAPPE] : 1/15 ...

Meteo : dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni : Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista! Meteo - Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione...

Previsioni Meteo per il week end - il tempo sarà ambiguo tra sole e vortice mediterraneo : Roma - Una situazione ancora piuttosto ambigua per il fine settimana sull'Italia, i modelli confermano alcune condizioni di instabilità da non sottovalutare, legate alla presenza sul mediterraneo di infiltrazioni di correnti atlantiche associate ad una profonda depressione sull'Islanda. L'anticiclone delle Azzorre che timidamente si è spinto verso il nostro paese sarà troppo debole per portare tempo buono ovunque, ...

Previsioni Meteo - impressionante anomalia di Caldo in gran parte d’Europa : da lunedì 12 raggiungerà anche l’Italia - sarà l’Estate di San Martino [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Allerta Meteo - ciclone sulla Sardegna : furiosa “Squall-Line” temporalesca risale verso il Centro/Sud : sarà una Domenica tempestosa [LIVE] : Allerta Meteo – Il ciclone profondo 1006hPa posizionato su Cagliari, nel Sud della Sardegna, alimenta una pericolosissima Squall-Line temporalesca in risalita dalla Sicilia e dal mar Tirreno verso il Centro/Sud dove soffiano impetuosi venti di scirocco con raffiche di 80km/h e temperature elevatissime. Nella notte tra 3 e 4 Novembre, infatti, abbiamo valori termici tipicamente estivi dalla Calabria alla Sicilia con +23°C a Positano, +22°C ...

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torrenziali dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...