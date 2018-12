La UWP di Skype si aggiorna alla versione 8 37 76 26 Preview

Skype UWP : in roll-out la compatibilità con il System Tray [Insider] : Gli sviluppatori di Skype stanno distribuendo in questi minuti un nuovo aggiornamento lato server introducendo la compatibilità con il System Tray anche da parte della Universal Windows App ufficiale. Novità Quando si avvia Skype, adesso l’icona compare nel menu del System Tray permettendo di visualizzare il numero di messaggi non letti e accedere rapidamente alle impostazioni. Download Attualmente il roll-out risulta essere graduale ed ...

Skype UWP : implementato per tutti il supporto ai pagamenti PayPal : La UWP di Skype si è recentemente aggiornata sul Microsoft Store introducendo per tutti gli utenti Windows 10 la funzionalità “My Money” approdata nel programma Insider alcuni giorni fa. La nuova versione, numerata 14.32.55.0, permette quindi lo scambio di denaro fra due contatti mediante i pagamenti PayPal. Vale la pena sottolineare che, di per sè, la feature risulta totalmente gratuita tuttavia potrebbero essere applicati dei ...