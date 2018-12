Da pensioni d' oro a flat tax Sud | le proposte in manovra

Manovra : taglio pensioni d'oro - retromarcia Di Maio sull'auto : Roma, 14 dic., askanews, - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5S sul taglio alle pensioni d'oro superiori a 90mila euro lordi l'anno che prevede riduzioni dal 10 al 40% sugli assegni da 4.

pensioni d’oro - tagli dal 10% al 40% per gli assegni superiori ai 90mila euro : L'emendamento M5S prevede un taglio alle Pensioni d'oro del 10% per la parte eccedente dai 90mila fino a 130mila euro, del 20% dai 130 mila ai 200mila, del 25% dai 200mila ai 350mila, del 30% dai 350mila ai 500mila e del 40% sopra i 500mila. Molto critico il presidente dell'Inps Tito Boeri: "Misura per fare cassa".Continua a leggere

pensioni d'oro : i tagli saranno dal 10% al 40% per cinque anni : La Manovra economica, approvata dalla Camera dei Deputati, dovrà passare ora al vaglio dell'aula del Senato. Nel frattempo, si susseguono le notizie circa i nuovi emendamenti introdotti e che dovrebbero trovare conferma durante la discussione a Palazzo Madama. Nello specifico, sul tema delle Pensioni d'oro, caro al M5S, il capogruppo dei senatori pentastellati, Stefano Patuanelli, ne avrebbe presentato uno per rendere operativi i tagli alle ...

Dirigenti alla guerra contro governo e contributi di solidarietà a pensioni d'oro : Le associazioni dei Dirigenti e delle alte professionalità muovono guerra al governo e al contributo di solidarietà alle cosiddette pensioni d'oro. Parola di Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida

pensioni d’oro - gli ex-dirigenti : “Noi pronti alla guerra. Taglio di 500 euro su 5mila? Non andrò più in vacanza” : “La guerra è cominciata oggi, ma proseguirà in tutte le sedi”. È questa la “minaccia” di Giorgio Ambrogioni, presidente della Cida (Confederazione dirigenti privati e pubblici), una delle associazioni che venerdì 14 dicembre si sono riunite al teatro Nuovo di Milano per protestare contro il Taglio delle Pensioni d’oro annunciato dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. “Ho pagato fino all’ultimo centesimo la mia pensione. Mi ...

