Bologna | nonno orco abusa della nipotina di 6 anni | “Era lei che mi provocava”

Bologna - a 55 anni Alfredo è il bisnonno più giovane d’Italia : la sua storia : Non si direbbe a guardare lo scatto, perché sono tutti giovani. E invece quelli ritratti sono proprio un bisnonno, una nonna, una mamma e una bambina: tutti racchiusi in 56 anni. È il Resto del Carlino a raccontare questa storia che ha dell’incredibile. Alfredo è un bisnonno record, con ogni probabilità il più giovane della penisola e in questa foto emblematica posa con la figlia, la nipote e la pronipote. Si chiama Alfredo Fichera, palermitano ...