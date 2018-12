Amianto nel talco | ' J&J sapeva da 20 anni'

Amianto nel borotalco - la scoperta shock della Reuters : "Johnson & Johnson sapeva da decenni" : Risale al 2016 la prima storica sentenza contro Johnson & Johnson. Il colosso fu costretto a versare un risarcimento milionario perché colpevole di non aver informato in maniera adeguata i consumatori ...

Amianto nel talco e cancro - “Johnson & Johnson sapeva da decenni” : Secondo una chiesta Reuters sui documenti prodotti in questi anni di cause milionarie intentate dai consumatori, Johnson & Johnson sapeva da decenni che c'era dell'Amianto nel suo talco per uso domestico ma non avrebbe mai rivelato i risultati dei suoi test interni né alle autorità né ai consumatori.Continua a leggere

Amianto sversato nelle strade di Mugnano - il sindaco chiude via della Resistenza : Amianto e rifiuti sversati in via della Resistenza, il Comune di Mugnano chiude la strada per consentire le operazioni di bonifica. Un'azione straordinaria resasi necessaria per fronteggiare il ...

Denunciato per sversamento illegali - sei tonnellate di Amianto in strada a Napoli : Settimane di indagini e controlli incrociati con la videosorveglianza di alcune aree urbane, hanno portato all'identificazione del responsabile di un gravissimo sversamento di amianto a Napoli. L' ...

Amianto - “nel 2017 duemila decessi in Lombardia” dovuti alla presenza di asbesto : duemila decessi in Lombardia nel solo anno 2017 per patologie legate all’asbesto, con Milano “capitale dell’Amianto con record di casi di mesotelioma”. La denuncia è di Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto (Ona), durante la conferenza-seminario “Come difendersi sull’Amianto: responsabilità civili, penali e profili previdenziali“, organizzata martedì mattina con il ...

Ambiente - dossier Amianto : 600 decessi nel 2017 in Sicilia : “La condizione di rischio dovuta all’utilizzo di Amianto e altri agenti patogeni e cancerogeni in assenza di cautele ha determinato casi di mesotelioma e altre patologie anche tra coloro che mai hanno messo piede nei singoli petrolchimici. Per questi motivi, l’Osservatorio Nazionale Amianto si e’ rivolto a tutte le autorita’ affinche’ tutti i siti siano immediatamente bonificati, a partire da Gela e Siracusa e ...

Roma - occupanti nell’ex Penicillina tra Amianto e rifiuti : “Sgombero? Non lasciateci in strada - rischio altri ghetti” : Non una zona franca, ma un “luogo mostruoso” dove nessuno vorrebbe vivere. È così che gli abitanti dell’ex fabbrica della Penicillina di Roma definiscono la loro situazione. “Un posto che nessuno vuole difendere, ma che ci vede qui perché non abbiamo alcuna alternativa”. All’indomani delle ruspe al Baobab, alcuni abitanti dello stabile su via Tiburtina, occupazione il cui sgombero è sul tavolo della Questura ...