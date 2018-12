Ue | passi avanti verso l' integrazione dell' Eurozona

Manovra - Moscovici : passi avanti sul deficit ma ancora non ci siamo : L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il bilancio 2019. Così il commissario Ue Pierre Moscovici commenta l'annuncio da parte del governo italiano di un deficit al 2,04% per...

Borse asiatiche in rally su passi avanti commercio : Altra seduta positiva per le Borse asiatiche e per la piazza di Tokyo , che sono state galvanizzate dai segnali concreti di una trattativa sul commercio fra USA e Cina . A sostenere i mercati ...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit da 2 - 4 a 2 - 04%». Per l'Ue «passi avanti» : Da 2,4 a 2,04: la svolta nella Manovra italiana sta nell'aggiunta di un semplice zero a un numero che, in Europa, era considerato inaccettabile. L'offerta del premier Giuseppe Conte arriva...

CONI - passi avanti dopo l’incontro odierno sulla riforma? Carlo Mornati è fiducioso - Giovanni Malagò non parla : Carlo Mornati, segretario generale del CONI, raggiunto dall’ANSA al termine dell’odierno incontro sulla riforma del Comitato olimpico italiano, si è detto fiducioso per il prosieguo della trattativa che porti ad un risultato soddisfacente per tutte le parti in questione. Bocca cucita invece dal numero uno Giovanni Malagò. Mornati ha dichiarato: “Il fatto che ci sia una riforma successiva è scontato se restano questi i ...

Crediti deteriorati - studio PwC conferma passi avanti banche italiane : Il 2018 si caratterizzerà per l'essere l'anno della "maxi pulizia" dei bilanci delle banche , che si apprestano a ridurre le esposizioni deteriorate che hanno in pancia per un valore 70 miliardi di ...

Piccoli passi in avanti per il Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento 394 non così inutile? : Il Huawei P8 Lite 2017 è in procinto di compiere un nuovo passo in avanti lato software. Non possiamo far passare inosservato il via alla distribuzione di un nuovo firmware, targato 394 e immediatamente successivo a quello segnalato solo due giorni fa per l'italia, ossia il 392. Cosa hanno previsto gli sviluppatori all'interno del pacchetto? C'è da aspettarsi qualche cambiamento rilevante per il device? Una premessa doverosa: il rilascio ha ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018. Federica Brignone : “Ho saltato lungo e ho sbagliato”. Elena Curtoni : “passi in avanti” : Giornata davvero sottotono per l’Italia nel SuperG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre non sono riuscite a esprimersi nel migliore dei modi, pesano soprattutto le uscite di Federica Brignone e Nadia Fanchini che non sono riuscite a terminare la gara, la migliore è stata Elena Curtoni che ha concluso in tredicesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ...

Napoli - passi in avanti per il giocatore della Spal : Come riporta il Corriere dello Sport , infatti, la società è in prima linea per l'acquisto di Manuel Lazzari , terzino della Spal, autentica rivelazione di questa stagione. Con la probabile partenza ...

Economia : politologo Bremmer sul 'Corriere della Sera' - partita Cina-Stati Uniti tra passi avanti e rotture : Roma, 07 dic 09:22 - , Agenzia Nova, - Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump... , Res,

Bonaccini critico sulla Manovra - fatti passi avanti sulla Sanità : Roma,, askanews, - "Ognuno di noi sulla Manovra potrebbe dare il proprio giudizio. Personalmente, da presidente della Regione Emilia Romagna, ne darei uno non proprio positivo. Come presidente della ...

Dazi auto - top manager BMW - Volkswagen e Daimler da Trump : fatti passi avanti concreti : WASHINGTON - Anche Donald Trump, contrariamente al previsto, ha incontrato oggi alla Casa Bianca i rappresentanti delle tre maggiori case automobilistiche tedesche , Bmw, Volkswagen e Daimler, , sullo.