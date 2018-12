Ue | Conte | incontro con Merkel è andato bene

Ue - previsto incontro Conte-Merkel : 3.10 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima dell'inizio della seconda giornata del Consiglio europeo potrebbe avere in mattinata un bilaterale con la Cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il governo italiano punta a chiudere in breve tempo sull'intesa con la Commissione europea sulla manovra.

Manovra : dopo incontro con Juncker - Conte propone alla Ue il calo deficit/Pil al 2 - 04% : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prima dell'inizio dell'Eurosummit, in programma domani 13 dicembre e il giorno successivo. E ha presentato la soluzione di compromesso elaborata dai tecnici del Governo per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il Premier ha proposto una riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,04%. Si tratta, di ...

Manovra - incontro Juncker-Conte : "Da 2 - 4 scesi a 2 - 04. Reddito e quota 100 restano" : BRUXELLES- 'Abbiamo recuperato alcune risorse finanziarie eravamo stati molto prudenti. E queste risorse finanziarie le stiamo utilizzando adesso per questa negoziazione. Siamo così scesi dal 2,4 al 2,...

Conte dopo l’incontro con Juncker : deficit 2019 scende da 2 - 4% a 2 - 04% Video : Il premier: reddito di cittadinanza e quota 100 restano nella manovra, abbiamo aggiunto qualcosa al piano delle dismissioni. Lavoriamo per evitare la procedura di infrazione.

Incontro Conte-Juncker sulla Manovra - Economia italiana - spettro recessione? - Il dibattito sull'ecotassa : Oggi a Focus Economia: Oggi pomeriggio a Bruxelles Incontro tra il presidente della Commissione UE JeanClaude JUNCKER e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe CONTE. Spread in deciso ribasso dopo che sono ...

Incontro Conte-Juncker - buoni progressi : 18.50 "buoni progressi" nell'Incontro Juncker Conte. La Commissione ora "valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio". Lo fa sapere una portavoce della Commissione Ue precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni.La portavoce riferisce che l'Incontro "è parte del dialogo continuo tra Ue e Roma". Da fonti di palazzo Chigi si era appreso che la decisione sui saldi della Manovra per evitare la procedura di infrazione era stata ...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno dell'incontro Conte-Juncker : D'altra parte il rallentamento dell'economia europea e l'andamento dell'inflazione 'core' sotto la soglia del 2% potrebbero spingere la Bce ad allungare ancora di più i tempi, mentendo i tassi pari a ...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno dell'incontro Conte-Juncker : Sui mercati si sono rincorse le voci di una revisione del rapporto tra deficit e pil in manovra economica. L'attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce ha incoraggiato gli acquisti sulle banche, con Intesa Sanpaolo che è stata la migliore. In coda al listino Ferragamo precipitata del 7%...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno incontro Conte-Juncker : Sui mercati si sono rincorse le voci di una revisione del rapporto tra deficit e pil in manovra economica. L'attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce ha incoraggiato gli acquisti sulle banche, con Intesa Sanpaolo che è stata la migliore. In coda al listino Ferragamo precipitata del 7%...

Manovra - a Bruxelles l'incontro tra Conte e Juncker - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio italiano incontra quello della Commissione Ue per cercare un accordo sui saldi della legge di bilancio. "Creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del 'Sistema-Italia'. Farò ...

Incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles : MANOVRA. Conte INCONTRA Juncker A Bruxelles Bruxelles – E’ cominciato a Bruxelles l’Incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. In merito alla manovra, Conte fara’ notare al presidente della Commissione europea come anche la Francia abbia annunciato un aumento del deficit del 3%. L'articolo Incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles proviene da ...

Oggi l'incontro decisivo per la manovra tra Conte e Juncker. Trattativa sul deficit : E' atteso per Oggi l'incontro per evitare la procedura di infrazione sulla manovra tra il presidente del Consiglio Italiano e quello europeo. Appare però ancora lontana l'intesa sui numeri con il ...

INCONTRO Conte-JUNCKER/ Il deficit al 2% prepara un altro duello Salvini-Di Maio : E' giusto chiedere che la Ue venga INCONTRO alle richieste di un Paese che non ha ancora visto manifestazioni di piazza come in Francia. Ma c'è malcontento

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l'incontro Conte-Juncker - 12 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende l'incontro tra Conte e Juncker. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda.