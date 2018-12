Un' isola delle Falkland con 6mila pecore e 5 specie di pinguini è stata messa in vendita

Arrivo il freddo sulla Penisola - abbassamento consistente delle temperature - nevicate a bassa quota : Roma - Dopo la burrasca di Maestrale che condizionerà il weekend dell'Immacolata, appare ormai confermata una consistente e vasta irruzione fredda per l'Europa nella prossima settimana, con l'Inverno che tornerà a ruggire sul Vecchio Continente. In una prima fase, intorno al 10-11 dicembre, le correnti artiche dilagheranno dalla Scandinavia verso gli Stati centro-orientali grazie a una pulsazione dell'anticiclone ...

'No al divieto delle bici in isola pedonale' - scoppia la protesta a Lipari : protesta in bici per dire no all'ordinanza voluta dalla giunta comunale che vieta la circolazione su due ruote a Lipari nel centro storico durante l'avvio dell'isola pedonale. Oltre un centinaio di ...

Cerca di sbarcare su un’isola delle Andamane : uomo ucciso a colpi di freccia da tribù : Un americano ha tentato di sbarcare (illegalmente) su un’isola remota, e gli uomini di una tribù, armati di arco e frecce, lo hanno ucciso: è accaduto nell’arcipelago indiano delle Andamane, dove ogni contatto con le tribù è proibito per preservare le loro tradizioni. Il 27enne John Chau è stato circondato e ucciso dai combattenti tribali che difendono l’isola dove vivono 150 persone, hanno spiegato fonti ufficiali ...

L’isola delle sirene : Il #metoo sarà pure nato a Hollywood, ma è solo in Sicilia che le femmine hanno deciso di farsi il loro stato sovrano. E dove se non proprio sulL’isola delle Femmine, l’isolotto disabitato che sorge di fronte all’aeroporto di Punta Raisi? Le femmine alla base di questo progetto le riconosci perché a

“Ocean Cay” - prende forma l’esclusiva isola delle Bahamas riservata ai crocieristi : un paradiso straordinario [GALLERY] : 1/13 ...

Maltempo - 30 persone isolate a causa delle frane in Valle di Susa : Una trentina di persone è isolata nella frazione Gandoglio, a Borgone, in Valle di Susa, dove sono cadute diverse frane a causa delle piogge intense. Fango e detriti sono precipitati sulla statale. Il ...

Turiste belghe isolate per 4 giorni in Valtellina - lo sfogo delle ragazze : “abbandonate al buio e al freddo senza nessuno che si interessava a noi” : C’erano anche tre giovani Turiste belghe tra le 40 persone isolate dall’ondata di Maltempo in Val d’Arigna, nel territorio comunale di Ponte in Valtellina (Sondrio). Maria, Julie e Ann Sophie, questi i nomi delle tre ragazze provenienti dalla regione di Liegi, si sono lamentate di come e’ stata gestita l’emergenza-Maltempo dalla macchina dei soccorsi valtellinese. La strada che porta alla piccola frazione di Arigna ...

Maltempo : alto Garda flagellato - frane isolano la valle delle Cartiere : L’alto Garda fatica a rialzare la testa dopo il Maltempo che ha flagellato l’area una settimana fa. Il tributo maggiore lo stanno pagando gli abitanti di Tremosine (Brescia). Da sette giorni infatti la strada della Forra, Provinciale che dal bivio sulla Gardesana conduce sull’altopiano fino al borgo della Pieve, e’ chiusa al transito a causa di frane, smottamenti e caduta di alberi nel tratto centrale dove la lingua di ...

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

isola d’Elba - il momento in cui le onde distruggono il pontile di Rio Marina : era simbolo storico delle miniere : Domenica 28 ottobre il mare ha inghiottito il pontile di Vigneria, storico simbolo delle miniere di Rio Marina, sull’Isola d’Elba. Il ponte non ha retto al maltempo e alla forza delle onde, che prima lo hanno fatto crollare parzialmente e poi lo hanno distrutto. Nel video, il momento in cui il pontile cede. Video Facebook/Stefano Bardini L'articolo Isola d’Elba, il momento in cui le onde distruggono il pontile di Rio Marina: ...

F1 Pirelli - isola : «Gestione delle gomme intelligente» : CITTA' DEL MESSICO - Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli, illustra le strategie dei team nel Gp del Messico vinto da Max Verstappen. 'Dal punto di vista della gestione delle gomme è stata ...

Maltempo flagella l’isola d’Elba : crolla il Pontile di Vigneria simbolo delle miniere : Una forte mareggiata ha fatto crollare il vecchio Pontile di Vigneria a Rio Marina, all’Isola d'Elba, pesantemente colpita dal Maltempo di queste ore. Il ponte, simbolo delle miniere ma da tempo in condizioni precarie, ha ceduto all'impeto delle onde e del vento, e si è spezzato per poi sparire travolto dal mare.Continua a leggere

Uragano inghiotte isola delle Hawaii - cancellata dalla mappa [FOTO] : E’ stata inghiottita, spazzata via, la piccola isola di East Island, nelle Hawaii, dall’Uragano Walaka di inizio ottobre. Era considerata un santuario di biodiversità, e fino a poche settimane fa ospitava specie rare e a rischio. La scoperta, e la conferma, si deve all’osservazione delle immagini satellitari dello “US Fish and Wildlife Service“. East Island non era popolata da esseri umani ma vi trovavano riparo ...