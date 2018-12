Pomeriggio 5 | Carmen Di Pietro contro la madre 72enne | “Ti sei innamorata di un muratore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Disua, Emma, 72 anni. Accade a5 (e dove senno?). Nello studio di Barbara D’Urso, la Diaccusa la mamma di averla lasciata sola e sopratutto di non occuparsi più dei suoi nipoti da quando si èdi unapolacco di 43 anni. “Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo”, ha dettoche ha poi aggiunto di non avere niente da dire sulla differenza di età (anche perché lei è stata sposata con il giornalista Sandro Paternostro che di anni in più ne aveva 30) ma di non sopportare l’assenza della donna nel suo ruolo di nonna. “Mi spiace che tu la pensi così. Non potresti essere felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre? E sì non è un uomo ricco, ma è ...