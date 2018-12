eurogamer

: Children of Morta: 11 bit studios posticipa al 2019 il gioco e ne conferma le versioni console. #ChildrenofMorta - Eurogamer_it : Children of Morta: 11 bit studios posticipa al 2019 il gioco e ne conferma le versioni console. #ChildrenofMorta -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Un comunicato stampa diramato da Dead Mage e 11 bitsvelano che il loroof, originariamente previsto per il 2018, non vedrà la luce prima del. Gli sviluppatori non hanno indicato una finestra di lancio più precisa, ed è quindi impossibile al momento predire quanto manca all'uscita delAl netto della cattiva notizia, il comunicato svela però che il ritardo permetterà al team di portare sul mercato contemporaneamente ciascuna delleconsole per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, che non erano ancora del tuttote dagli sviluppatori come è possibile leggere sulla pagina della campagna Kickstarter diof"Dovo aver accumulato un solido ammontare di feedback in seguito alle presentazioni come quelle del PAX Prime e conoscendo gli obiettivi che vogliamo raggiungere, abbiamo deciso di spostare la data d'uscita diof ...