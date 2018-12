Abusò della figliastra per anni? Condanna confermata in Appello per un commerciante

Abusò della compagna : assolto perché la donna “era troppo forte per essere vittima” : Il compagno Paul aveva insegnato al figlio di un anno, a rispondere alla mamma dicendo, 'tr**a'. Un fatto "deprecabile", secondo la giudice, però non sufficiente a condannare l'uomo: "Lauren è una donna forte, non c'è un effetto negativo su di lei per quanto è successo”.Continua a leggere