romadailynews

: Valeriani: sistema #rifiuti non funziona a Roma, nel Lazio è perfetto: Roma – “Il problema… - romadailynews : Valeriani: sistema #rifiuti non funziona a Roma, nel Lazio è perfetto: Roma – “Il problema… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)– “Il problema deie’ a. Nella situazione e’ perfetta non c’e’ alcun elemento di criticita’ al di fuori della Capitale. Pensare di risolvere il problema senza che ci sia da parte del Campidoglio una scelta coraggiosa sugli impianti francamente mi sembra impossibile”. Lo ha detto l’assessore della Regioneai, Massimiliano, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito al rogo dell’impianto diin via Salaria a“Il Campidoglio- ha aggiunto l’assessore- dovrebbe porsi il problema di come sostituire l’impianto di via Salaria perche’ come temo non sara’ un impiantonte. Da quello che si e’ capito ieri potrebbero esserci state delle lesioni consistenti sulmento. Quindi di ...