Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 10 | 10

Roma - incendio al deposito di rifiuti/ Ultime Notizie - l'Arpa 'Presenza di diossina non è da escludere' : Roma, incendio al Tmb Salario: brucia impianto. Raggi: 'Rischio emergenza rifiuti sotto Natale'. E Paola Taverna grida al complotto.

Attentato Strasburgo Ultime Notizie : il killer è in fuga - potrebbe essere in Germania - Ultime Notizie Flash : Attentato Strasburgo Ultime Notizie: il killer è in fuga, potrebbe essere in Germania. La polizia continua a cercare l'uomo che potrebbe esser stato aiutato da un complice

Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il terrore torna a colpire la Francia un uomo attaccato i mercatini di Natale di Strasburgo città dove ha sede il Parlamento Europeo il killer identificato come Sheriff 29 anni già noto alle forze dell’ordine come radicalizzato aperto il fuoco uccidendo almeno tre persone e ferendone tredici8 delle quali sono in gravi condizioni smentita ...

Attentato a Strasburgo al mercatino di Natale : Ultime Notizie | : Un testimone a Sky TG24: "Ho sentito gli spari e sono scappato" . Il sindaco del Comune ha invitato la popolazione a non uscire di casa, e comunicato che c'è un uomo in fuga. Il presidente dell'...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni e buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo il rinvio del voto parlamentare sulla brexit nuovo voto entro il 21 gennaio 2019 la premier britannica theresa May vuole riaprire il negoziato con Bruxelles incazzo e no della commissione col presidente junker che nega ci siano margini per una nuova discussione friggitrice pronta no Deal Berlino più del nuovo negoziato ...

Valentino Talluto - untore Hiv condannato a 22 anni/ Ultime Notizie : in Appello 2 anni di sconto di pena : Valentino Talluto, untore Hiv condannato a 22 anni: in Appello 2 anni di sconto di pena. Le Ultime notizie sulla sentenza

Brasile - strage in cattedrale : uomo spara e si suicida/ Video - Ultime Notizie sparatoria : almeno 4 morti : Brasile, strage in cattedrale: uomo spara e si suicida. Video, ultime notizie sparatoria: almeno 4 morti. Indagini in corso

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno entro la giornata se arriverà determinare i possibili i saldi della manovra lo ha annunciato il ministro dell’economia Tria sostenendo che è possibile evitare la procedura di infrazione Ma si tratta di prendere decisioni politiche rispetto alle alternative oltre i tagli sul reddito di cittadinanza e quota 100 sono ...

Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Catherine apertura dopo il rinvio del voto parlamentare sulla questione la premier britannica theresa May vuole riaprire il negoziato con Bruxelles e sulla brexit mi incazzo e no della commissione con il presidente junker che chiude Perché non ci sono margini per una nuova discussione e la presidenza di turno austriaca che gli fa Eco dicendo che quella sul tavolo ...

Incidente A8 : tir sfonda guard rail e finisce nell'altra corsia/ Ultime Notizie : 6 feriti e traffico in tilt : Incidente A8: camion sfonda guard rail e finisce nell'altra corsia. Ultime notizie: 6 feriti e traffico in tilt Coinvolte anche quattro vetture