Pronte modifiche al TTK di Battlefield 5 | come cambierà il gioco di DICE?

Pronte modifiche al TTK di #Battlefield5, come cambierà il gioco di #DICE?

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)L'approdo sugli scaffali di5 è stato salutato in maniera indubbiamente calorosa dall'appassionata community dello sparatutto targatoed Electronic Arts, che erano smaniosi di mettere nuovamente piede sui campi di battaglia digitali della serie. È stato un esordio di certo non indolore per la nuova iterazione della saga, viste le numerose polemiche emerse fin dalle prime ore diin merito al TTK (Time to Kill, ndr), il tempo necessario in battaglia per abbattere il proprio nemico. Anche in questo caso immancabili sono stati due gli schieramenti di giocatori presenti, che si dividevano quindi tra chi difendeva a spada tratta il sistema messo in piedi dae chi invece lo attaccava chiedendone una sostanziale revisione.Parrebbe che ad averla spuntata siano stati proprio questi ultimi, visto cheha annunciato dicambieranno le cose, in materia di ...