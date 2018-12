Mezze maniche rigate con crema di fagioli e salsiccia

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)condicondiIngredienti600 gr di2 scatole dicannellini 3/4 salsicce sbriciolate 1 carota piccola Mezza cipolla Un po’ di sedano Olio e.v.o. Mezzo bicchiere di vino bianco secco Prezzemolo tritato Sale e pepe q.b.PreparazioneTritate il sedano, la carota e la cipolla e fateli soffriggere, con l’olio, in un tegame dai bordi alti. Aggiungete iin scatola con tutto il loro liquido e un po’ di sale e fate cuocere, a fiamma media, mescolando di tanto in tanto per circa 15 minuti. A questo punto, spegnete e lasciate raffreddare un pochino.Nel frattempo mettete sul fuoco la pentola con l’acqua e il sale per cuocere la pasta e frullate, riducendo a purea, il sughetto diin un mixer oppure nel Bimby.Sempre nel tegame dove avete preparato il ...