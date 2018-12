Gli immigrati hanno un tasso di occupazione più alto degli italiani : Sono giorni importanti a Marrakech, dove si sta tenendo la Conferenza intergovernativa per adottare il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare. 164 governi del mondo hanno firmato il testo promosso dalle Nazioni Unite, dopo la forte crisi migratoria iniziata nel 2015. Una condivisione di principi, non vincolante, che prevede alcune linee guida generali sulle politiche migratorie. L’Italia era assente, in quella che è stata ...

In Italia il tasso di occupazione deGli immigrati è superiore a quello dei nativi : Secondo il rapporto Ocse "Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration", in Italia il tasso di occupazione del segmento immigrati è pari al 60% mentre quello dei nativi si attesta al 58% ed entrambi sono ben inferiori alla media Ocse che è pari al 67%. La maggior parte degli immigrati è impegnata in lavori poco qualificati e sottopagati.Continua a leggere

Il Canada accoGlierà oltre 1 milione di immigrati nei prossimi tre anni : Come ha chiarito lo stesso ministro Hussen, che arrivò in Canada come rifugiato dalla Somalia, il piano parte dalla constatazione che gli immigrati hanno dato un contributo vitale all'economia ...

Censis : Italia incattivita e rancorosa - il 63% è ostile verso Gli immigrati : Secondo il rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, i l 35,6% Italiani è pessimista sul futuro e prova solo delusione e paura

Censis : “Italiani popolo incattivito e rancoroso - il 63% è ostile verso Gli immigrati - l’11% in più della media Ue” : “Gli italiani sono diventati nel quotidiano intolleranti fino alla cattiveria” e quindi “la politica e le sue retoriche rincorrono, riflettono o semplicemente provano a compiacere un sovranismo che si è installato nella testa e nei comportamenti degli italiani”, che dimostrano una “consapevolezza lucida e disincantata che le cose non vanno e più ancora che non cambieranno”. È questa l’analisi che emerge ...

La Lega esclude Gli immigrati dall’accesso alle agevolazioni per famiglie numerose : Con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio, il governo ha escluso le famiglie formate da extracomunitari in regola dall'accesso alle agevolazioni economiche destinate ai nuclei familiari numerosi, gli sconti della cosiddetta 'carta della famiglia' introdotta con decreto interministeriale nel 2017.Continua a leggere

