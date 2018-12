Ajax-Bayern Monaco | entrata killer di Muller su Tagliafico | il taglio in testa è

sportfair

: #Juventus, il sorteggio si complica in attesa di #Ajax-#Bayern - tuttosport : #Juventus, il sorteggio si complica in attesa di #Ajax-#Bayern - robinafca23 : RT @MatteoPedrosi: Ottavi Champions, le possibili avversarie della #Juve: ???? Atletico Madrid ???????????????? Tottenham ???????????????? Liverpool ???? Sch… - MatteoPedrosi : Ottavi Champions, le possibili avversarie della #Juve: ???? Atletico Madrid ???????????????? Tottenham ???????????????? Liverpool… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Giusta espulsione per l’attaccante tedesco, che colpisce allacon i tacchetti il difensore dell’Bruttissimo intervento di Thomasnei confronti dinel corso del match tra, terminata con il punteggio di 3-3. L’attaccante tedesco finisce anzitempo sotto la doccia per un’davvero pazzesca, piantando i tacchetti della propria scarpa sulladell’avversario e provocandogli una profonda ferita. Immediato il rosso all’indirizzo di, coninvece riuscito a rimanere in campo e a siglare addirittura il gol del definitivo pareggio.LA PATADA de Müller a #pic.twitter.com/nt9CmD4wrG— Gastón Antonelli (@gastiantonelli) 12 dicembre 2018L'articolodisu: ilinè impressionante VIDEO sembra essere ...