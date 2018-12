Ss Torre Angela Acds calcio | I cat | Persia | «Con lo Sporting Guidonia un successo

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores prov.) - Formisano : «Vittoria per cuori forti nel derby» : Roma – Una partita che rimarrà a lungo negli occhi di chi l’ha vista. La Juniores provinciale del Torre Angela Acds è stata protagonista di un’incredibile vittoria in rimonta nel derby interno contro il Pro Calcio Torbellamonaca giocato sabato scorso. E’ mister Vincenzo Formisano a raccontare nel dettaglio la sfida terminata 4-3 a favore dei padroni di casa. «E’ stata una partita di continuo inseguimento – dice l’allenatore – Siamo andati ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) incerottato - Rubenni : «Nelle difficoltà si vedono gli uomini» : Roma – La Prima categoria del Torre Angela Acds ha conquistato domenica scorsa la sua terza vittoria stagionale piegando con sofferenza il Tor Lupara per 4-3 tra le mura amiche grazie alle doppiette di Di Bari e Ilardo. «Una partita che sembrava stregata, un risultato importante per le condizioni in cui ci siamo trovati a giocare il finale di questa sfida» dice mister Andrea Rubenni che poi entra nello specifico. «Abbiamo giocato un ottimo ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Trincia : “Aspettiamo test più severI” : Ss Torre Angela Acds (calcio, Juniores reg. C), Trincia: «Nessuna esaltazione per l’ultima vittoria» Inizia a carburare la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. I ragazzi di mister Daniele Polletta si sono letteralmente scatenati nell’ultimo match, travolgendo con un netto 9-2 il Latina Scalo Sermoneta. Una gara senza storia in cui la parte del leone l’hanno fatta Trincia e D’Orazi, autori entrambi di una tripletta a cui si sono aggiunte ...

Ss Torre Angela Acds (calcio) - il dg Ciani : «Diverse nostre squadre possono provare a vincere» : Roma – Con l’occasione della sosta forzata per i noti motivi, in casa Torre Angela Acds è tempo di fare un primo mini-bilancio della stagione e ovviamente tocca al direttore generale Fabrizio Ciani fare una panoramica. «Iniziando dai grandi, la Prima categoria è reduce dalla prima sconfitta in campionato ottenuta in maniera immeritata sul campo della capolista Pro Marcellina dopo una gara quasi sempre condotta. Abbiamo visto diverse ...

Ss Torre Angela Acds (Juniores reg. C) - Giammaria : «Finora sfortunati - questa squadra è forte» : Roma – La sosta forzata dei campionati non può far felice la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. Il gruppo di mister Daniele Polletta è reduce da due beffardi pareggi consecutivi, tra l’altro incassati in extremis: dopo il 3-3 interno contro il Football Club Frascati, è arrivato l’1-1 esterno con l’Accademia Sporting Roma. «Il gol di Trincia ci ha mandato in vantaggio nel corso della prima frazione – racconta il difensore centrale ...

Ss Torre Angela Acds - il neo responsabile della Scuola calcio Mari : «La strada è quella giusta» : Roma – Un’esperienza sconfinata che annovera anche un periodo da responsabile della Scuola calcio della Lazio e del settore giovanile della Lodigiani. Il Torre Angela Acds è andato sul sicuro in questa stagione affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore di base a Giancarlo Mari, che l’anno scorso svolgeva la medesima funzione per l’agonistica del Guidonia e che ha avuto tante esperienze da giocatore e da tecnico nei dilettanti ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - doppio Federici : «Con la Borghesiana vittoria importante» : Roma – Ha sofferto più del previsto, ma alla fine è tornata al successo. La Prima categoria del Torre Angela Acds, reduce da quattro pareggi consecutivi dopo la vittoria all’esordio sul campo della Dinamo Roma, è tornata a conquistare il bottino pieno nel match interno di domenica scorsa contro la Borghesiana. La squadra fanalino di coda del girone ha fatto sudare non poco i ragazzi di mister Andrea Rubenni che alla fine l’hanno spuntata ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Under 17 prov.) - Dolci : «Una bella vittoria col Città di Cave» : Roma – Prima vittoria stagionale per l’Under 17 provinciale del Torre Angela Acds che, al terzo tentativo, centra i tre punti piegando con un netto 3-0 interno il Città di Cave. «Un successo che ci voleva dopo le prime due gare di campionato poco fortunate – dice mister Valter Dolci – Nella prima avevamo creato tante occasioni e avevamo rimediato solo un pareggio che ci stava molto stretta, nella seconda eravamo stati un po’ ingenui nel calare ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Under 14 prov.) - Nobili : «Bravi i ragazzi a riscattarsi subito» : Roma – Un brutto esordio e un pronto riscatto. L’inizio di stagione dell’Under 14 provinciale (ex Giovanissimi fascia B) del Torre Angela Acds è stato a due facce: prima una brutta sconfitta sul campo del La Rustica, poi il pesante successo interno per 3-2 sulla Libertas Centocelle. «La prima gara è stata condizionata da una serie di episodi negativi – commenta mister Alessandro Nobili – Abbiamo trovato un avversario oggettivamente molto ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Liberti : «Ottimo pre-campionato - faremo bene» : Roma – E’ entrata nella settimana dell’esordio la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. La squadra di mister Daniele Polletta sabato ospiterà la Pescatori Ostia per il match di campionato e il gruppo capitolino sembra davvero smanioso di dimostrare le sue qualità in una partita “vera”. Nell’ultimo test di sabato scorso, il Torre Angela Acds ha battuto 2-0 il Rocca Priora grazie alla doppietta di Trincia. «E’ stata una partita tosta, ...

