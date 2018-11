Francesco Monte bacia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez : "Ha avuto coraggio - ma è stata egoista" : Francesco Monte ha voluto celebrare il primo anniversario di fidanzamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sì: parlando della sua ex fidanzata. Ancora una volta il pensiero della modella argentina è tornato a fare capolino nella testa del tarantino che durante una confidenza con Andrea Mainardi - ormai diventato un confessionale umano - ha fatto qualche considerazione sulla fine della passata storia: Io posso avere tanti pensieri, però ...

Barbara D'Urso punge Ilary e Francesco Monte : 'Mentalità chiusa? Io fiera di essere terrona' : Barbara D'Urso , frecciatina al Grande Fratello Vip? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più serenamente la propria ...

GF vip - lo strano destino di Giulia Salemi : due di picche ad Adrien Brody - poi Francesco Monte la maltratta : Uno strano destino sentimentale per Giulia Salemi , rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip , programma seguito da Leggo.it . Nel reality Giulia è molto vicina a Francesco Monte, che però nei ...

Fabrizio Corona contro Francesco Monte : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte. L’ex paparazzo torna alla carica con il “Grande Fratello Vip” e nel corso di un’intervista avrebbe rivelato alcune indiscrezioni su Francesco Monte e la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Entrambi reclusi nella casa di Cinecittà. Secondo Corona, Monte prima di entrare nella Casa, avrebbe mandato un sms sibillino a Silvia. Intervistato dal sito iloft, Corona avrebbe detto: «Provo fastidio nel ...

Cecilia Rodriguez elogiata da Francesco Monte : “Ha avuto coraggio” : Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez e di quando si sono lasciati In vena di chiacchiere Francesco Monte si è confidato pochi minuti fa in salotto con Andrea Mainardi. Lo chef lanciato da Antonella Clerici a La prova del cuoco ha ascoltato le confessioni del tronista che ha parlato ancora una volta di Cecilia Rodriguez, del loro addio e di quanto accaduto lo scorso anno all’interno proprio di quelle mura. La fine della storia con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Quello che ha fatto Cecilia non doveva succedere qui" : L'ex tronista si confida con Andrea Mainardi. Lo chef della Casa dopo lo sfogo di Monte: "Francesco sei un Grande uomo"

GF Vip – Notte bollente per Giulia Salemi e Francesco Monte : effusioni hot sotto le coperte [VIDEO] : Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Francesco Monte hanno finalmente lasciato spazio alla passione: Notte di fuoco per i due gieffini Al Grande Fratello Vip si è consumata una Notte di passione tra Giulia Salemi e Francesco Monte. I due, che si piacciono da diverso tempo, si sono nascosti con le coperte sotto cui si sono registrati (secondo gli spettatori del reality) “strani movimenti”. Per i fan della coppia, l’ex ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi ma frena : «Ho dato un bacio ad un’amica logorroica per farla stare zitta» : Salemi e Monte È scattato (finalmente?) il bacio alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi, concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. L’ex tronista si è lasciato andare ed ha sorpreso la prezzemolina dandole un bacio sulle labbra. Allo stesso tempo, Francesco ha minimizzato il suo gesto ammettendo di averla baciata per farla tacere! “Così stai un po’ zitta” ha dichiarato. La Salemi, nonostante la battuta, è rimasta senza parole ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte parla di Sara Affi Fella : Sara Affi Fella: Francesco Monte ne parla al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte questa notte ha parlato di Sara Affi Fella durante un dialogo con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. In particolare argomento della discussione erano i cambiamenti di look fatti dall’ex tronista di Uomini e Donne durante questi ultimi anni e in particolare a quando Monte aveva attuato l’azzardata pazzia di farsi completamente ...

Francesco Monte si avvicina a Jane Alexander dopo l’uscita di Elia : Jane Alexander e Monte si abbracciano dopo l’eliminazione di Elia Fongaro È tornata la quiete tra Francesco Monte e Jane Alexander al Grande Fratello Vip 3. La notte ha portato chiarimenti importanti nella casa più spiata d’Italia. L’ex tronista e l’attrice si sono finalmente chiariti dopo l’uscita di Elia Fongaro e le ultime incomprensioni. La lite tra Monte e l’ex velino di Striscia la notizia ha ...

GF Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi - lei piacevolmente sorpresa : GF Vip, Monte e Giulia Salemi si baciano, la mossa è incredibilmente fatta da Francesco E’ rimasto bloccato nei confini del semplice interesse e dell’amicizia. Francesco Monte finora ha sempre dichiarato di non poter ancora innamorarsi di un’altra donna. Le cicatrici lasciate dal lungo rapporto con Cecilia Rodriguez, finito malamente proprio al reality un anno fa, hanno lasciato il segno. Al GF Vip Giulia Salemi ci ha provato in tutti modi a ...

Fabrizio Corona furioso con Francesco Monte : «Ha inviato un sms hot alla mia ex Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte . L'ex paparazzo torna a far parlare di sé. E dopo le recenti foto di una sua presunta storia con Asia Argento , l'ex re dei paparazzi torna alla 'carica' con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi ma frena : «Ho dato un bacio ad un’amica logorroica per farla stare zitta» : Salemi e Monte È scattato (finalmente?) il bacio alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi, concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. L’ex tronista si è lasciato andare ed ha sorpreso la prezzemolina dandole un bacio sulle labbra. Allo stesso tempo, Francesco ha minimizzato il suo gesto ammettendo di averla baciata per farla tacere! “Così stai un po’ zitta” ha dichiarato. La Salemi, nonostante la battuta, è rimasta senza parole ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO : Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.