Manovra | i conti non tornano | così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo

Reddito e pensioni - vertice tra Conte e Giorgetti. Manovra - ecco i (veri) conti : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il Reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - Giovanni Tria : 'A novembre scade il termine per l'utilizzo dei conti dormienti' : A richiamare all'ordine il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che ha ribadito la data di scadenza dopo la quale i fondi n on potranno più essere utilizzati . In teoria si ...

Manovra 2019 inviata al Quirinale. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' | : Il testo - contiene 108 articoli - approderà alla Camera tra il 29 e il 30 novembre. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e i ministri M5S Fraccaro e Toninelli. Richiamo del capo dello ...

Manovra oggi alle Camere. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' - : Il testo dovrebbe arrivare in Parlamento, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e gli M5s Fraccaro e Toninelli.Forte richiamo del presidente della ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della Manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...

Manovra - anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per gli statali norma ad hoc - va garantita continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

L'Ue boccia la Manovra. Mattarella : «Evitare il disordine dei conti» : Un Paese che ha prima ricevuto una flessibilità senza precedenti, ha poi varato una manovra che contiene uno sforamento senza precedenti e costringe ora la Commissione Ue a fare una mossa...

Manovra - MEF assicura : "Dialogo con Bruxelles continua" : Lo hanno riferito fonti del Ministero dell'Economia , dopo la doccia fredda arrivata sull'Italia che non ha superato il test della Manovra . E' la prima volta che un Paese è costretto a rivedere il ...

Sergio Mattarella - Manovra : 'Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...