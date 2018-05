L' economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba

Whirlpool : Fim su Embraco - economia circolare e ‘green’ nel futuro (2) : (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa ...

Whirlpool : Fim su Embraco - economia circolare e ‘green’ nel futuro : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Importanti novità sono emerse nell’incontro tenuto oggi al Mise alla presenza del Ministro Carlo Calenda e dei rappresentanti della Regione Piemonte per la verifica del processo di reindustrializzazione del sito Embraco di Riva di Chieri a Torino che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere”. Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta in ...

Whirlpool : Fim su Embraco - economia circolare e ‘green’ nel futuro (2) : (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa ...

Whirlpool : Fim su Embraco - economia circolare e ‘green’ nel futuro : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Importanti novità sono emerse nell’incontro tenuto oggi al Mise alla presenza del Ministro Carlo Calenda e dei rappresentanti della Regione Piemonte per la verifica del processo di reindustrializzazione del sito Embraco di Riva di Chieri a Torino che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere”. Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta in ...

L'economia circolare - i nuovi mestieri e il futuro della Brianza : A Lucia Visconti Parisio, professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Milano Bicocca , il compito di valutare gli impatti sul mondo produttivo delL'economia circolare in particolare ...

L’economia circolare dei prodotti tecnologici : il 17 maggio la presentazione del Rapporto 2017 di Cobat : L’economia circolare dei prodotti tecnologici in Italia? Esiste almeno da 30 anni. Parola di Cobat, lo storico consorzio per la raccolta e il riciclo che nel 1988 ha iniziato a dare nuova vita a pile e batterie, per applicare il collaudato sistema successivamente ai rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, inclusi i moduli fotovoltaici, e agli pneumatici fuori uso. Tutti i numeri del Consorzio verranno presentati alla stampa il 17 maggio con il ...

Le acque minerali puntano sull'economia circolare : Accelerare il passaggio verso un'economia europea che sia sempre più 'circolare' e 'green' . Con questo obiettivo L'Industria Europea delle acque in Bottiglia , Efbw, , di cui Mineracqua , Federazione Italiana delle Industrie delle ...

Le acque minerali puntano sull’economia circolare : Accelerare il passaggio verso un’economia europea che sia sempre più “circolare” e “green”. Con questo obiettivo L’Industria Europea delle acque in Bottiglia (Efbw), di cui Mineracqua (Federazione Italiana delle Industrie delle acque minerali Naturali e delle acque di Sorgente) fa parte, lancia un programma, fatto di 4 impegni concreti, per aumentare la raccolta di bottiglie in Pet (polietilene tereftalato) e l’utilizzo di Pet riciclato. L’acqua ...

economia circolare : l'Italia parte con il primo network : L'avvicinamento italiano all'Economia circolare avanza per tappe. Come in un qualsiasi gara che si conclude con un vincitore , per la fine di quest'anno sapremo se le nostre aziende sono capaci di arrivare, e come, al traguardo.

Progetto ENTeR : un seminario internazionale sull'economia circolare nell'industria tessile : Cos'è il Progetto ENTeR? Approvato nella seconda call del programma Interreg Central Europe dell'Unione Europea, ha come obiettivo favorire l'approccio all'economia circolare nelle aziende tessili. ...

Architettura - design ed economia circolare per la casa del futuro : Ogni anno ciascuno di noi produce circa mezza tonnellata di rifiuti, più o meno 10 sacchi neri , di quelli da 100 litri, a testa. È impossibile immaginare ambienti domestici, edifici o interi ...

Un circolar economy network per mantenere la rotta dell’economia circolare : Il tasso di circolarità di un'economia, secondo gli indicatori elaborati dalla Commissione europea, misura il rapporto percentuale fra le materie prime secondarie – ricavate dal riciclo dei rifiuti- e il totale del consumo interno complessivo di materiali di un Paese.Sulla base dei dati del 2014, recentemente Eurostat ha elaborato il tasso di circolarità delle economie dell'Unione europea e dei Paesi membri. Questo indice ...

Este : SUCCESSO CONFERMATO per la Festa dell'Agricoltura e dell'economia Circolare : ha promosso la maniFestazione con l'obiettivo di mettere in contatto il mondo agricolo con la cittadinanza, valorizzando le eccellenze presenti nel territorio e l'economia Circolare che si fonda sul ...

Este : 2FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'economia CIRCOLARE : ... abbiamo pensato di ampliarla coinvolgendo il comune di Ospedaletto Euganeo per un appuntamento che spero sia una grande festa della famiglia e del primo settore della nostra economia» «L'attenzione ...