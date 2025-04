Ilrestodelcarlino.it - Confabitare convocata in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera

Ladelladei Deputati ha avviato audizioni informali sulle proposte di legge 1169 (Furfaro) e 1562 (Santillo), dedicate al rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, all'introduzione di nuove agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico-sociale e al sostegno all'accessolocazione., rappresentata dal Segretario Nazionale Eugenio Romey, in seguito all’invito, ha espresso apprezzamento verso la chiarezza della proposta di legge 1169, definendo l'articolo 5, relativo alle detrazioni fiscali per gli alloggi sociali, come una "iniziativa lodevole". Ha definito più articolata la proposta 1562, che incorpora numerosi elementi della precedente ma presenta alcune criticità che richiedono una riflessione approfondita, soprattutto in meritostabilità normativa e finanziaria.