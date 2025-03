Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una palazzina: uomo in ospedale, rianimato il gatto

Momenti di grande paura sabato notte a Roteglia di Castellarano per undivampato, in via Radici in Monte 107, in un appartamento di una. L’allarme è scattato verso mezzanotte. Il rogo è scoppiato per cause accidentali dalla cucina. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco arrivati urgentemente da Reggio e Sassuolo. Laè composta da quattro appartamenti ed è occupata complessivamente da sette persone. I pompieri hanno dunque completamente domato il rogo e hanno messo in sicurezza l’alloggio. I vigili del fuoco hanno così riportato la situazione sotto controllo, evitando ulteriori problemi e danni all’edificio. In via Radici in Monte sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Baiso. I militari dell’Arma hanno compiuto gli accertamenti del caso.