Sorridono gli Eagles. Bene l’Herta, è in vetta

Si è disputata una nuova giornata del campionato Msp Prato di calcio a 5. Nel campionato Gold, la massima serie, glihanno ottenuto una vittoria importante contro la Bottega di Polmi per 5-3. Goleada per il Terronia, che ha travolto il Vllaznia con un netto 6-0. Match ricco di gol tra Hertha Vernello e Prosques, terminato 7-5 in favore dell’Hertha. Infine, equilibrio tra Ac Feudo e Park Fc, che hanno chiuso il confronto con un pareggio per 3-3. Dopo l’ultima giornata, l’Hertha Vernello balza in testa alla classifica con 24 punti, seguito a breve distanza dall’Ac Feudo, che con il pareggio contro il Park Fc si porta a quota 23. Inquindi c’è stato il sorpasso con l’Hertha Vernello che è la nuova capolista del campionato Gold. Prosques e Shalke 104 condividono il terzo posto con 19 punti, mentre il Park Fc rimane stabile al quinto con 17.