Un diploma con tanto di lode | Adesso un futuro tutto da scoprire

Un diploma con tanto di lode apre le porte a un futuro ricco di possibilità e successi. Ecco le eccellenze viareggine, gli studenti che si sono diplomati con 100 e lode alla Maturità 2025, dimostrando dedizione, passione e impegno eccezionali. Questi giovani talenti non solo hanno raggiunto il massimo delle votazioni, ma hanno anche dimostrato di possedere il potenziale per fare grandi cose. Il loro percorso brillante è solo all’inizio: il mondo aspetta di scoprire le loro incredibili storie di successo.

Ecco le eccellenze viareggine, ovvero gli studenti che si sono diplomati con 100 e lode alla Maturità 2025. Un traguardo davvero importante per questi ragazzi che negli anni scolastici hanno sempre dimostrato il meglio. Sì, perché per raggiungere la lode non basta un esito positivo all'esame, ma è necessario ottenere il massimo dei voti negli ultimi tre anni scolastici. Pagelle immacolate, dunque, con medie da sogno che vanno dal nove al dieci. E questi tre studenti ce l'hanno fatta: Sara Guidi ed Edoardo Di Manno del Liceo scientifico "Barsanti e Matteucci" e Dario Paoletti del "Nautico Artiglio".