Ancora un meno per gli artigiani Calano le imprese in provincia ma una su quattro è del settore

Nonostante il calo di 97 imprese artigiane tra il 2023 e il 2024, a Lucca si mantiene una forte presenza del settore, con una impresa su quattro che fa parte dell'artigianato. Questa realtà , seppur in difficoltà , continua a resistere e a difendersi sul mercato. Un segnale di resilienza che testimonia l’importanza e la vitalità delle nostre imprese locali. Ma quali sfide devono affrontare per tornare a crescere?

Un'impresa su quattro nella nostra provincia è artigiana. Una realtà in difficoltà ma vende cara la pelle. Se è vero infatti che tra il 2023 e il 2024 si è verificato un calo di ben 97 unità, il numero complessivo delle imprese artigiane a Lucca si mantiene superiore alla media toscana. E' quanto si evince dai dati complessivi sul comparto, della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e che vengoati da Confartigianato Imprese Lucca. "L'Ufficio studi della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest alla fine del 2024 evidenzia che la provincia di Lucca conta 10.416 imprese artigiane, pari al 25.8% del totale, una quota superiore alla media toscana – spiegano la presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile e Roberto Favilla -.

