Rifiuti abbandonati tolleranza zero | 5 nuove fototrappole

Bondeno sbarca a testa alta contro l’inciviltà: con cinque nuove fototrappole, l’amministrazione intensifica la lotta all’abbandono dei rifiuti. Tolleranza zero, responsabilità e tutela ambientale sono le parole d’ordine di questa battaglia decisa, che mira non solo a preservare il territorio ma anche a proteggere i cittadini da comportamenti scorretti. È il segnale forte di un impegno concreto: la guerra ai rifiuti abbandonati è appena iniziata.

Stretta di briglie sull’abbandono dei rifiuti. L’amministrazione comunale di Bondeno scatta, risale ai responsabili e multa. Una vera e propria crociata contro l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e, non da ultimo, le tasche dei cittadini. Per dare un giro di vite al fenomeno, il Comune di Bondeno ha recentemente acquistato cinque nuove fototrappole, che sono già attive e vengono continuamente spostate dal capoluogo alle frazioni. I primi risultati sono eloquenti: in soli quindici giorni sono state "beccate" ben 35 persone, un numero che, se parametrato agli ultimi due mesi, risulta essere decisamente superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati, tolleranza zero: 5 nuove fototrappole

